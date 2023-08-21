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Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm

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Trendyol 1. Lig'de 2. haftanın perdesi kapandı.

Trendyol 1. Lig'de 2. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın kapanış maçında Eyüpspor, sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2'de 2 yapan İstanbul temsilcisi, haftayı averajla lider tamamladı.

1. Lig'in 2. haftasında yapılan maçların 5'i golsüz beraberlikle sonuçlandı. İki mücadeleyi ev sahibi takımlar, 2'sini ise konuk ekipler kazandı.

Sonuçlar

1. Lig'de 2. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Ahlatcı Çorum FK- Bitexen Giresunspor: 0-2

Bodrumspor FK- Erzurumspor FK: 0-0

Ümraniyespor-Göztepe: 0-0

Adanaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor: 1-2

Teksüt Bandırmaspor- Boluspor : 0-0

Manisa FK- Ankara Keçiörengücü: 0-0

Sakaryaspor-Gençlerbirliği: 0-0

Altay-Tuzlaspor: 1-0

Eyüpspor-Kocaelispor: 2-0

Puan durumu

Ligin 2. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR22003036
2.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR22004226
3.MANİSA FK21102024
4.GENÇLERBİRLİĞİ21102114
5.BODRUM FK21101014
6.SAKARYASPOR21101014
7.ADANASPOR21013213
8.AHLATCI ÇORUM FK21013213
9.BITEXEN GİRESUNSPOR21012113
10.ALTAY21012203
11.ERZURUMSPOR FK20201102
12.TEKSÜT BANDIRMASPOR20201102
13.ÜMRANİYESPOR201112-11
14.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ201101-11
15.GÖZTEPE201101-11
16.BOLUSPOR201102-21
17.KOCAELİSPOR200204-40
18.TUZLASPOR200204-40

3. hafta

Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın programı şöyle:

25 Ağustos Cuma:

21.00 Erzurumspor FK-Manisa FK (Stat henüz açıklanmadı)

26 Ağustos Cumartesi:

17.00 Gençlerbirliği-Bodrum FK (Aktepe)

17.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

19.15 Sakaryaspor-Ümraniyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

21.45 Göztepe-Ahlatcı Çorum FK (Gürsel Aksel)

27 Ağustos Pazar:

17.00 Ankara Keçiörengücü- Adanaspor (Aktepe)

19.15 Boluspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)

21.45 Kocaelispor-Altay (Kocaeli)

28 Ağustos Pazartesi:

21.00 Bitexen Giresunspor-Teksüt Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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