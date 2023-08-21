Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm
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Trendyol 1. Lig'de 2. haftanın perdesi kapandı.
Trendyol 1. Lig'de 2. haftanın perdesi kapandı.
Haftanın kapanış maçında Eyüpspor, sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2'de 2 yapan İstanbul temsilcisi, haftayı averajla lider tamamladı.
1. Lig'in 2. haftasında yapılan maçların 5'i golsüz beraberlikle sonuçlandı. İki mücadeleyi ev sahibi takımlar, 2'sini ise konuk ekipler kazandı.
Sonuçlar
1. Lig'de 2. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Ahlatcı Çorum FK- Bitexen Giresunspor: 0-2
Bodrumspor FK- Erzurumspor FK: 0-0
Ümraniyespor-Göztepe: 0-0
Adanaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor: 1-2
Teksüt Bandırmaspor- Boluspor : 0-0
Manisa FK- Ankara Keçiörengücü: 0-0
Sakaryaspor-Gençlerbirliği: 0-0
Altay-Tuzlaspor: 1-0
Eyüpspor-Kocaelispor: 2-0
Puan durumu
Ligin 2. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|2.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|2
|6
|3.MANİSA FK
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|2
|4
|4.GENÇLERBİRLİĞİ
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|5.BODRUM FK
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|6.SAKARYASPOR
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|7.ADANASPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|8.AHLATCI ÇORUM FK
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|9.BITEXEN GİRESUNSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|1
|3
|10.ALTAY
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|11.ERZURUMSPOR FK
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|12.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|13.ÜMRANİYESPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|14.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|15.GÖZTEPE
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|16.BOLUSPOR
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|17.KOCAELİSPOR
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|18.TUZLASPOR
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
3. hafta
Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın programı şöyle:
25 Ağustos Cuma:
21.00 Erzurumspor FK-Manisa FK (Stat henüz açıklanmadı)
26 Ağustos Cumartesi:
17.00 Gençlerbirliği-Bodrum FK (Aktepe)
17.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
19.15 Sakaryaspor-Ümraniyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
21.45 Göztepe-Ahlatcı Çorum FK (Gürsel Aksel)
27 Ağustos Pazar:
17.00 Ankara Keçiörengücü- Adanaspor (Aktepe)
19.15 Boluspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)
21.45 Kocaelispor-Altay (Kocaeli)
28 Ağustos Pazartesi:
21.00 Bitexen Giresunspor-Teksüt Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)