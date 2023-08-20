Ankara Keçiörengücü: 0-0
Spor Haberleri
MANİSA, STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Fatih Tokail, Egemen Savran, Hasan ErdoğanMANİSA FK: Alperen – Kaan, Oğuzhan Berber (Dk. 83. Domgjoni), Graovac, Ayberk, Kerim, Burak Altıparmak, Bekir (Dk. 65 Oğuz), Doğukan (Dk. 46 Tabla), Gakpa (Dk. 65 Lima), Mehmet (Dk.
MANİSA,
STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Fatih Tokail, Egemen Savran, Hasan Erdoğan
MANİSA FK: Alperen – Kaan, Oğuzhan Berber (Dk. 83. Domgjoni), Graovac, Ayberk, Kerim, Burak Altıparmak, Bekir (Dk. 65 Oğuz), Doğukan (Dk. 46 Tabla), Gakpa (Dk. 65 Lima), Mehmet (Dk. 46 Diallo)
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin – Arda, Bahadır, Erkam Reşmen, Muharrem, Erkam Develi, Bardhi (Dk. 81 Caner), Mara (Dk. 65 Ariyibi), Orhan, Melih (Dk. 81 Mayi), Koray (Dk. 29 Innocent)
SARI KARTLAR: Kaan (Manisa FK), Melih ( Ankara Keçiörengücü)
Manisa FK, 1'inci Lig'in 2'nci haftasında evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı. Geçen hafta deplasmanda Kocaelispor'u yenen siyah-beyazlılar evinde 1 puana razı oldu.
8'inci dakikada sol kanattan gelişen Keçiörengücü atağında Bardhi sol ayağıyla kaleyi yokladı, kaleci Alperen gole izin vermedi.
23'üncü dakikada Kerim'in pasına hareketlenen Gakpa'nın vuruşunu kaleci Metin son anda çeldi.
48'inci dakikada Bekir'in ortasına Diallo kafayı vurdu, meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla auta çıktı.
75'inci dakikada Melih'in düzgün vuruşunda top yandan auta gitti.