Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Toplu sonuç

Spor Haberleri

Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 7 hafta mücadelesi oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 7 hafta mücadelesi oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Somaspor-Tarsus İdman Yurdu: 0-1

Arnavutköy Belediyespor-İnegölspor: 1-1

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Ankaraspor: 0-1

Batman Petrolspor-Sivas Belediyespor: 3-0

Menemen FK-Bitexen Düzcespor: 2-2

Şanlıurfaspor-Bayburt Özel İdare: 3-0

Bursaspor-Esenler Erokspor: 0-3

Isparta 32 Spor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-0

Hes İlaç Afyonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Kırmızı Grup:

GMG Kastamonuspor-Fethiyespor: 0-0

Etimesgut Belediyespor-1461 Trabzon FK: 1-2

Ankara Demirspor-Pazarspor: 2-0

Serik Belediyespor-Bucaspor 1928: 1-5

Kırşehir FK-Uşakspor: 3-0

Kocaelispor-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 3-0

Sarıyerspor-Weecoins Kırklarelispor: 1-2

TECO Karacabey Belediyespor-Adıyaman FK: 2-1

İskenderunspor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-0

Diyarbekirspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 0-1

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Batman Petrolspor Ankara Demirspor Şanlıurfaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title