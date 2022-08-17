Futbol: Toplu sonuç Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de ikinci hafta bugün oynanan tek maçla sona erdi. Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de ikinci hafta bugün oynanan tek maçla sona erdi. Haftanın kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir, Arabam.com Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İkinci haftanın sonunda Kasımpaşa averajla liderliğini sürdürdü. Ligde ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 3-3 Galatasaray-Bitexen Giresunspor: 5-2 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 3-1 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: 0-0 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-2 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 0-0 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 0-3 Kasımpaşa-Fenerbahçe: 3-0 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2 Spor AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Rezerv Lig Başakşehir Konyaspor Spor Haberler

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