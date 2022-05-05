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Futbol: Toplu sonuç

AA - Emrah Oktay - Spor
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Futbol: Toplu sonuç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçları yapıldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçları yapıldı.

Ligde A ve B Grubu'nda yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

A Grubu

Kireçburnu-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-2

Ataşehir Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2

Kocaeli Bayan FK-Fenerbahçe: 2-7

Beşiktaş Vodafone-Altay: 12-0

Fatih Vatanspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 1-0

Hatayspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-3

B Grubu

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarsıspor-Bitexen Adana İdmanyurdu 3-2

Trabzonspor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-1

Yukatel Kayseri-Galatasaray Hepsiburada: 0-0

Çaykur Rizespor-Bitexen Sivasspor: 1-0

Konak Belediyespor-Dudullu: 0-2

ALG Spor-Hakkarigücü: 1-0

AA / Emrah Oktay - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyespor, Futbol, Spor, Haberler

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