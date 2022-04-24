Futbol: Toplu sonuç
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TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 32, 2. Grup'ta ise 36. hafta maçları oynandı.
TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 32, 2. Grup'ta ise 36. hafta maçları oynandı.
1 ve 2. Grup'ta hafta tamamlanırken, 3. Grup ise Criptoswaps Edirnespor- Orduspor 1967 müsabakası haricinde sona erdi. Son karşılaşma yarın saat 15.00'te başlayacak.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Hendekspor- Belediye Kütahyaspor: 1-3
Criptoswaps Çatalcaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 6-1
Nevşehir Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 1-4
Formüll Erbaaspor-Batman Petrolspor: 1-2
1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor: 1-0
Sancaktepe FK- Bergama Belediyespor: 3-2
Kahta 02-Fatsa Belediyespor: 1-1
Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor: 2-1
Osmaniyespor-Karaman FK: 0-2
2. Grup:
Kızılcabölükspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-4
Hacettepe-Siirt Özel İdarespor: 0-1
68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2
Kuşadasıspor-Bayrampaşa: 1-0
Beyoğlu Yeni Çarşı-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 0-0
Darıca Gençlerbirliği-İskenderunspor: 1-4
Gema Polimer Şile Yıldızspor-52 Orduspor: 0-2
Bitexen Düzcespor-Kalecik FK: 4-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Yomraspor: 1-1
3. Grup:
Kardemir Karabükspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-2
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Modafen: 2-1
Mardin 1969 Spor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
Belediye Derincespor-Ağrı 1970: 3-2
Esenler Erokspor-Çankaya FK: 2-0
İçel İdmanyurdu-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Ceyhanspor: 9-0
Karşıyaka-Fethiyespor: 3-1