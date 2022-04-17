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Futbol: Toplu sonuç

AA - Ercan Doğan - Spor
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Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 31'inci, 2. Grup'ta ise 35'inci hafta maçları tamamlandıLigde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle: 1.

TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 31'inci, 2. Grup'ta ise 35'inci hafta maçları tamamlandı

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup

Bergama Belediyespor-Criptoswaps Çatalcaspor: 1-0

Batman Petrolspor-Hendekspor: 2-1

Belediye Kütahyaspor-Elazığspor: 1-1

Artvin Hopaspor-Karaman FK: 2-0

Başkent Gözgözler Akademi FK-1954 Kelkit Belediyespor: 2-3

Formül Erbaaspor-Osmaniyespor FK: 0-1

Arnavutköy Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 1-0

Bursa Yıldırımspor-Kahta 02: 4-1

2. Grup:

Siirt İl Özel İdaresi-68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Hacettepe: 1-0

Yomraspor-Çarşambaspor: 1-0

Kalecik FK-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1

52 Orduspor FK-Bitexen Düzcespor: 1-1

İskenderunspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 3-0

Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Darıca Gençlerbirliği: 2-2

Bayrampaşaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri: 2-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Kuşadasıspor: 2-0

3. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor-Esenler Erokspor: 1-1

Criptoswaps Edirnespor-Karşıyaka: 0-0

Ceyhanspor-Mardin 1969: 0-7

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 2-3

Ağrı 1970 Spor-Fethiyespor: 0-1

AA / Ercan Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Belediye Kütahyaspor, Bergama Belediyespor, Batman Petrolspor, Spor, Haberler

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