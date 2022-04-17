Futbol: Toplu sonuç
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TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 31'inci, 2. Grup'ta ise 35'inci hafta maçları tamamlandıLigde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle: 1.
TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 31'inci, 2. Grup'ta ise 35'inci hafta maçları tamamlandı
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup
Bergama Belediyespor-Criptoswaps Çatalcaspor: 1-0
Batman Petrolspor-Hendekspor: 2-1
Belediye Kütahyaspor-Elazığspor: 1-1
Artvin Hopaspor-Karaman FK: 2-0
Başkent Gözgözler Akademi FK-1954 Kelkit Belediyespor: 2-3
Formül Erbaaspor-Osmaniyespor FK: 0-1
Arnavutköy Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Bursa Yıldırımspor-Kahta 02: 4-1
2. Grup:
Siirt İl Özel İdaresi-68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Hacettepe: 1-0
Yomraspor-Çarşambaspor: 1-0
Kalecik FK-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1
52 Orduspor FK-Bitexen Düzcespor: 1-1
İskenderunspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 3-0
Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Darıca Gençlerbirliği: 2-2
Bayrampaşaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri: 2-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Kuşadasıspor: 2-0
3. Grup:
Karbel Karaköprü Belediyespor-Esenler Erokspor: 1-1
Criptoswaps Edirnespor-Karşıyaka: 0-0
Ceyhanspor-Mardin 1969: 0-7
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 2-3
Ağrı 1970 Spor-Fethiyespor: 0-1