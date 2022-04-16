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Futbol: Toplu sonuç

AA - Emre Doğan - Spor
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Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig gruplarında 35. hafta 3, TFF 3. Lig 1 ve 3. gruplarda 31. hafta 5, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftası ise tek karşılaşmayla başladı.

TFF 2. Lig gruplarında 35. hafta 3, TFF 3. Lig 1 ve 3. gruplarda 31. hafta 5, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftası ise tek karşılaşmayla başladı.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Pendikspor- Şanlıurfaspor: 2-0

Kırmızı Grup:

1461 Trabzon FK-Bodrumspor: 0-3

İnegölspor-Çorum FK: 1-2

TFF 3. Lig

1. Grup:

Fatsa Belediyespor-Sancaktepe FK: 4-1

3. Grup:

Çankaya FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-1

Modafen-Belediye Derincespor: 1-1

Orduspor 1967-Kardemir Karabükspor: 4-0

Büyükçekmece Tepecikspor-İçel İdmanyurdu: 0-1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Kocaeli Bayan FK: 13-0

AA / Emre Doğan - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Futbol, Spor, Haberler

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