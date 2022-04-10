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Futbol: Toplu sonuç

AA - Hilmi Sever - Spor
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Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 3. Grup'ta 30. hafta müsabakaları tamamlandı.

TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 3. Grup'ta 30. hafta müsabakaları tamamlandı.

Gruplara göre bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

1954 Kelkit Belediyespor-Bergama Belediyespor: 1-2

Kahta 02 Spor- Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 2-1

Hendekspor-Formül Erbaaspor: 2-2

Nevşehir Belediyespor- Belediye Kütahyaspor : 0-1

Criptoswaps Çatalcaspor-Fatsa Belediyespor: 0-0

Sancaktepe Futbol Kulübü-Bursa Yıldırımspor: 0-2

Elazığspor-Batman Petrolspor: 2-1

Osmaniyespor Futbol Kulübü-Artvin Hopaspor: 1-3

Karaman Futbol Kulübü-Başkent Gözgözler Akademi: 2-0

3. Grup

Mardin 1969-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

Esenler Erokspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-0

Yeşilyurt DÇ Ofspor-Orduspor 1967: 1-1

Karşıyaka-Ağrı 1970: 1-1

Fethiyespor-Modafen: 2-2

Belediye Derincespor-Çankaya Futbol Kulübü: 1-0

İçel İdmanyurdu-Ceyhanspor: 5-0

Kardemir Karabükspor-Criptoswaps Edirnespor: 0-6

AA / Hilmi Sever - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Arnavutköy Belediyesi, Belediye Kütahyaspor, Futbol, Spor, Haberler

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