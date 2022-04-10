Futbol: Toplu sonuç
AA - Hilmi Sever - Spor
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TFF 2. Lig'de gruplarda 34. hafta maçları tamamlandı.
TFF 2. Lig'de gruplarda 34. hafta maçları tamamlandı.
Yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor: 3-1
Kırklarelispor-Isparta 32 Spor: 1-1
Şanlıurfaspor-Akhisarspor: 4-0
Teco Karacabey Belediyespor-Pendikspor: 1-2
Eskişehirspor-Uşakspor: 1-1
Ankara Demirspor- Kırşehir Belediyespor : 2-3
Kırmızı Grup:
Serik Belediyespor-Diyarbekirspor: 2-0
Turgutluspor-Ergene Velimeşespor: 1-0
Sivasspor Belediyespor-Adıyaman Futbol Kulübü: 5-0
Bodrumspor-Ankaraspor: 2-0
Çorum FK-1461 Trabzon FK: 2-1
Sarıyer-İnegölspor: 5-1
AA / Hilmi Sever - Spor