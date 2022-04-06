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Futbol: Toplu sonuç

AA - Abdulkadir Karakaya - Spor
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Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 1 ve 3. gruplardaki 27. hafta erteleme karşılaşmaları oynandı.

TFF 3. Lig'de 1 ve 3. gruplardaki 27. hafta erteleme karşılaşmaları oynandı.

Gruplara göre yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Formül Erbaaspor 6-0 Başkent Gözgözler Akademi FK

Hendekspor 1-1 Kahta 02

Arnavutköy Belediyespor 3-1 1954 Kelkit Belediyespor

3. Grup

Gümüşhane Sportif Faaliyetler 1-1 Kırıkkale Büyük Anadoluspor

Orduspor 1967 2-1 Esenler Erokspor

Büyükçekmece Tepecikspor 1-1 Fethiyespor

AA / Abdulkadir Karakaya - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Hendekspor, formül, Spor, Haberler

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