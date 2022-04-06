Futbol: Toplu sonuç
AA - Abdulkadir Karakaya - Spor
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TFF 3. Lig'de 1 ve 3. gruplardaki 27. hafta erteleme karşılaşmaları oynandı.
TFF 3. Lig'de 1 ve 3. gruplardaki 27. hafta erteleme karşılaşmaları oynandı.
Gruplara göre yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Formül Erbaaspor 6-0 Başkent Gözgözler Akademi FK
Hendekspor 1-1 Kahta 02
Arnavutköy Belediyespor 3-1 1954 Kelkit Belediyespor
3. Grup
Gümüşhane Sportif Faaliyetler 1-1 Kırıkkale Büyük Anadoluspor
Orduspor 1967 2-1 Esenler Erokspor
Büyükçekmece Tepecikspor 1-1 Fethiyespor
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022
AA / Abdulkadir Karakaya - Spor