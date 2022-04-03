Futbol: Toplu sonuç - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Toplu sonuç

AA - Hilmi Sever - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 3. Grup'ta 29, 2. Grup'ta ise 32. hafta müsabakaları tamamlandı.

TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 3. Grup'ta 29, 2. Grup'ta ise 32. hafta müsabakaları tamamlandı.

Gruplara göre bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor: 3-0

2. Grup:

Darıca Gençlerbirliği-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

Bitexen Düzcespor-Bayrampaşa: 2-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-1

Çarşambaspor-İskenderunspor: 1-0

Yomraspor-52 Orduspor FK: 0-1

68 Aksaray Belediyespor-Hacettepe: 2-1

Kuşadasıspor-Kızılcabölükspor: 0-0

Beyoğlu Yeni Çarşı FK- Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-0

3. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor: 2-4

Modafen-Karşıyaka: 0-1

Criptoswaps Edirnespor-Ağrı 1970: 1-0

Kardemir Karabükspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 0-5

AA / Hilmi Sever - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Başkent Üniversitesi, Batman Petrolspor, Yeşilyurt, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title