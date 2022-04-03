Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 1. Grup ve 3. Grup'ta 29, 2. Grup'ta ise 32. hafta müsabakaları tamamlandı.

Gruplara göre bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor: 3-0

2. Grup:

Darıca Gençlerbirliği-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

Bitexen Düzcespor-Bayrampaşa: 2-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-1

Çarşambaspor-İskenderunspor: 1-0

Yomraspor-52 Orduspor FK: 0-1

68 Aksaray Belediyespor-Hacettepe: 2-1

Kuşadasıspor-Kızılcabölükspor: 0-0

Beyoğlu Yeni Çarşı FK- Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-0

3. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor: 2-4

Modafen-Karşıyaka: 0-1

Criptoswaps Edirnespor-Ağrı 1970: 1-0

Kardemir Karabükspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 0-5