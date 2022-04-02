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Futbol: Toplu sonuç

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 29. hafta maçları yapıldı.

TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 29. hafta maçları yapıldı.

Ligde 29. hafta, yarın 1. Grup'ta Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor ve 3. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor, Modafen-Karşıyaka, Criptoswaps Edirnespor-Ağrı 1970, Kardemir Karabükspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Gruplarda bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Arnavutköy Belediyespor-Sancaktepe FK: 1-0

Bergama Belediyespor-Karaman Belediyespor: 3-2

Fatsa Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-1

Başkent Gözgözler Akademi-Osmaniyespor FK: 0-4

Formül Erbaaspor-Artvin Hopaspor: 1-0

Hendekspor-Elazığspor: 0-3

Belediye Kütahyaspor-Kahta 02: 1-1

Bursa Yıldırımspor-Criptoswaps Çatalcaspor: 1-0

3. Grup:

Orduspor 1967-Mardin 1969: 2-0

Ceyhanspor-Esenler Erokspor: 0-7

Çankaya FK-Fethiyespor: 2-5

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-İçel İdmanyurdu: 0-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadolu: 0-1

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Batman Petrolspor, Edirnespor, Spor, Haberler

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