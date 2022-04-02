Futbol: Toplu sonuç
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TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 29. hafta maçları yapıldı.
TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 29. hafta maçları yapıldı.
Ligde 29. hafta, yarın 1. Grup'ta Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor ve 3. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor, Modafen-Karşıyaka, Criptoswaps Edirnespor-Ağrı 1970, Kardemir Karabükspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Gruplarda bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Arnavutköy Belediyespor-Sancaktepe FK: 1-0
Bergama Belediyespor-Karaman Belediyespor: 3-2
Fatsa Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-1
Başkent Gözgözler Akademi-Osmaniyespor FK: 0-4
Formül Erbaaspor-Artvin Hopaspor: 1-0
Hendekspor-Elazığspor: 0-3
Belediye Kütahyaspor-Kahta 02: 1-1
Bursa Yıldırımspor-Criptoswaps Çatalcaspor: 1-0
3. Grup:
Orduspor 1967-Mardin 1969: 2-0
Ceyhanspor-Esenler Erokspor: 0-7
Çankaya FK-Fethiyespor: 2-5
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-İçel İdmanyurdu: 0-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadolu: 0-1