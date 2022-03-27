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Futbol: Toplu sonuç

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 28. hafta maçları tamamlandı.

TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 28. hafta maçları tamamlandı.

Gruplarda bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Kahta 02- Batman Petrolspor : 0-0

Nevşehir Belediyespor-Hendekspor: 0-3

Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 3-0

1954 Kelkit Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 1-1

Criptoswaps Çatalcaspor- Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-1

Osmaniyespor- Bergama Belediyespor : 0-3

Karaman Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 1-1

Elazığspor-Formül Erbaaspor: 2-2

3. Grup:

Fethiyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Criptoswaps Edirnespor: 3-2

Esenler Erokspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 3-0

İçel İdmanyurdu- Orduspor 1967: 1-0

Mardin 1969-Kardemir Karabükspor: 5-0

Ağrı 1970-Modafen: 2-3

Belediye Derincespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Ceyhanspor: 6-1

AA / Fatih Çakmak - Spor

Arnavutköy Belediyesi, Bergama Belediyespor, Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Spor, Haberler

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