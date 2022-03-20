Futbol: Toplu sonuç
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TFF 2. Lig'de 30. hafta ertelenen 2 maç haricinde tamamlandı.
ZONGULDAK (AA) - TFF 2. Lig'de 30. hafta ertelenen 2 maç haricinde tamamlandı.
Ligde bugün Beyaz Grup'ta 6 maç yapılırken, Kırmızı Grup'ta ise 9 maç oynandı.
Beyaz Grup'ta Pazarspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor, Kırmızı Grup'ta ise An Zentrum Bayburt Özel İdare-Somaspor müsabakası ertelendi.
Yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Kırşehir Belediyespor-Pendikspor: 0-1
Kırklarelispor-Bucaspor 1928: 2-0
Teco Karacabey Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 3-0
Eskişehirspor-Tarsus İdman Yurdu: 1-5
Ankara Demirspor-Isparta 32: 2-1
Nazilli Belediyespor-Akhisarspor: 3-1
Kırmızı Grup:
Çorum FK-Bodrumspor: 1-1
Sarıyer-Silahtaroğlu Vanspor: 1-1
Sivas Belediyespor-Ankaraspor: 2-0
Kahramanmaraşspor-1461 Trabzon FK: 1-3
Serik Belediyespor-İnegölspor: 1-1
Turgutluspor-Niğde Anadolu FK: 1-3
Sakaryaspor-Adıyaman FK: 2-0
Ergene Velimeşespor-Afjet Afyonspor: 2-1
Etimesgut Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-1