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Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç

Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç

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TFF 3. Lig'de 1, 2 ve 3. gruplarda 31. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

TFF 3. Lig'de 1, 2 ve 3. gruplarda 31. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

Ligde üç grupta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Gema Polimer Şile Yıldızspor- Nevşehir Belediyespor: 3-4

Yomraspor-BC Group Ağrı 1970: 2-0

Hacettepe 1945-Entegre Solar Elazığspor: 3-2

2. Grup:

Darıca Gençlerbirliği-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-3

Orduspor 1967-Kuşadasıspor: 2-1

Turgutluspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 4-1

Armoni Alanya Kestelspor-Kınay Bulvarspor: 5-2

3. Grup:

Efeler 09-Güneş Holding Çankaya FK: 1-0

Bursa Yıldırımspor-Fatsa Belediyespor: 3-0

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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