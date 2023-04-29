Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç
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TFF 3. Lig'de 1, 2 ve 3. gruplarda 31. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.
TFF 3. Lig'de 1, 2 ve 3. gruplarda 31. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.
Ligde üç grupta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Gema Polimer Şile Yıldızspor- Nevşehir Belediyespor: 3-4
Yomraspor-BC Group Ağrı 1970: 2-0
Hacettepe 1945-Entegre Solar Elazığspor: 3-2
2. Grup:
Darıca Gençlerbirliği-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-3
Orduspor 1967-Kuşadasıspor: 2-1
Turgutluspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 4-1
Armoni Alanya Kestelspor-Kınay Bulvarspor: 5-2
3. Grup:
Efeler 09-Güneş Holding Çankaya FK: 1-0
Bursa Yıldırımspor-Fatsa Belediyespor: 3-0
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor