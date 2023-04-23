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Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç

Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç

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TFF 3. Lig'de 1, 2 ve 3. gruplarda 30. hafta maçları tamamlandı.

TFF 3. Lig'de 1, 2 ve 3. gruplarda 30. hafta maçları tamamlandı.

Ligde üç grupta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Nevşehir Belediyespor-1922 Konyaspor: 0-0

Amasyaspor FK-Yomraspor: 1-1

BC Group Ağrı 1970-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0

İdaş Çatalcaspor-Karşıyaka: 0-0

Belediye Kütahyaspor-Hacettepe 1945: 2-1

Belediye Derincespor-Edirnespor: 0-0

Entegre Solar Elazığspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 3-1

52 Orduspor FK-Eskişehirspor: 5-0

Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-1

2. Grup:

Bayrampaşaspor-Karaman FK: 0-1

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 0-2

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Orduspor 1967: 0-2

Ayvalıkgücü Belediyespor-Turgutluspor: 3-0

Ergene Velimeşespor-Darıca Gençlerbirliği: 2-0

Amberçay Eynesil Belediyespor-23 Elazığ FK: 3-1

Kuşadasıspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2

3. Grup:

Kepez Belediyespor-Muş 1984 Muşspor: 3-1

Bergama Belediyespor-Efeler 09: 2-5

68 Aksaray Belediyespor-Akhisarspor: 3-1

Güneş Holding Çankaya FK-Merkür Holding Erbaaspor: 1-1

Niğde Anadolu FK-Bursa Yıldırımspor: 0-3

Artvin Hopaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1

Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 5-1

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Belediye Kütahyaspor Mersin İdmanyurdu Orduspor Spor Haberler

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