Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç
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TFF 3. Lig'de 1, 2 ve 3. gruplarda 30. hafta maçları tamamlandı.
TFF 3. Lig'de 1, 2 ve 3. gruplarda 30. hafta maçları tamamlandı.
Ligde üç grupta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Nevşehir Belediyespor-1922 Konyaspor: 0-0
Amasyaspor FK-Yomraspor: 1-1
BC Group Ağrı 1970-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
İdaş Çatalcaspor-Karşıyaka: 0-0
Belediye Kütahyaspor-Hacettepe 1945: 2-1
Belediye Derincespor-Edirnespor: 0-0
Entegre Solar Elazığspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 3-1
52 Orduspor FK-Eskişehirspor: 5-0
Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-1
2. Grup:
Bayrampaşaspor-Karaman FK: 0-1
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 0-2
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Orduspor 1967: 0-2
Ayvalıkgücü Belediyespor-Turgutluspor: 3-0
Ergene Velimeşespor-Darıca Gençlerbirliği: 2-0
Amberçay Eynesil Belediyespor-23 Elazığ FK: 3-1
Kuşadasıspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2
3. Grup:
Kepez Belediyespor-Muş 1984 Muşspor: 3-1
Bergama Belediyespor-Efeler 09: 2-5
68 Aksaray Belediyespor-Akhisarspor: 3-1
Güneş Holding Çankaya FK-Merkür Holding Erbaaspor: 1-1
Niğde Anadolu FK-Bursa Yıldırımspor: 0-3
Artvin Hopaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1
Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 5-1