Futbol: TFF 3. Lig play-off birinci turu
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TFF 3. Lig 1. Grup play-off mücadelesinde 52 Orduspor FK, yarı finale yükseldi.
TFF 3. Lig 1. Grup play-off mücadelesinde 52 Orduspor FK, yarı finale yükseldi.
Tek maç üzerinden yapılan birinci tur maçında sahasında Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenen Ordu temsilcisi, adını yarı finale yazdırdı.
52 Orduspor FK, yarı finalde Karbel Karaköprü Belediyespor ile karşılaşacak.
Grupta sezonu 2. tamamlayan Belediye Derincespor, doğrudan play-off finaline yükselmeye hak kazanmıştı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor