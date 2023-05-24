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Futbol: TFF 3. Lig play-off birinci turu

Futbol: TFF 3. Lig play-off birinci turu

Spor Haberleri

TFF 3. Lig 1. Grup play-off mücadelesinde Karbel Karaköprü Belediyespor, yarı finale yükseldi.

TFF 3. Lig 1. Grup play-off mücadelesinde Karbel Karaköprü Belediyespor, yarı finale yükseldi.

Tek maç üzerinden yapılan birinci tur maçında deplasmanda Belediye Kütahyaspor'u 2-1 yenen Karbel Karaköprü Belediyespor, adını yarı finale yazdırdı.

Şanlıurfa temsilcisi, yarı finalde 52 Orduspor FK-Nevşehir Belediyespor eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

1. Grup'ta sezonu 2. tamamlayan Belediye Derincespor, doğrudan play-off finaline yükselmeye hak kazanmıştı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

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