Futbol: TFF 3. Lig play-off - Haberler

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Futbol: TFF 3. Lig play-off

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Futbol: TFF 3. Lig play-off

Futbolda TFF 3. Lig 2. Grup'ta İskenderunspor ve Alagöz Holding Iğdır FK, play-off finaline yükseldi.

Futbolda TFF 3. Lig 2. Grup'ta İskenderunspor ve Alagöz Holding Iğdır FK, play-off finaline yükseldi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta play-off yarı final rövanş maçları yapıldı.

İlk maçta 68 Aksaray Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK, sahasındaki rövanşı 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

1-1'in rövanşında konuk ettiği 52 Orduspor FK'yi 2-1 yenen İskenderunspor, finale yükselen diğer takım oldu.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Iğdır, Spor, Haberler

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