Futbol: TFF 3. Lig play-off - Haberler

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Futbol: TFF 3. Lig play-off

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Futbol: TFF 3. Lig play-off

Futbolda TFF 3. Lig 3. Grup'ta Fethiyespor ve İçel İdmanyurdu, play-off finaline yükseldi.

Futbolda TFF 3. Lig 3. Grup'ta Fethiyespor ve İçel İdmanyurdu, play-off finaline yükseldi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off yarı final rövanş maçları yapıldı.

Yarı finalde Yeşilyurt DÇ Ofspor'la 1-1'in rövanşında karşı karşıya gelen Fethiyespor, mücadeleyi 3-2 kazanarak adını finale yazdıran ekip oldu.

Bir diğer yarı final eşleşmesinde İçel İdmanyurdu, Orduspor 1967'yi 1-0 yenildiği maçın rövanşında konuk etti. Sahadan 3-0 galip ayrılan İçel İdmanyurdu, finale yükseldi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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