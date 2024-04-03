Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig'in 26. haftası, 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.

1. Grup'ta Aliağa Futbol, deplasmanda Mardin 1969'u 3-2 yenerek zirvedeki yerini korudu. Grupta Malatya Arguvanspor ve Tarsus İdman Yurdu'nun bitime 4 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, Sapanca Gençlikspor deplasmanında 0-0 berabere kalmasına rağmen liderliğini devam ettirdi.

3. Grup'ta Karatay Termal 1922 Konyaspor'u ağırladığı maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Karaköprü Belediyespor, liderliğini sürdürdü.

4. Grup'ta Bitexen Adana 1954, deplasmanda Bergama Sportif Faaliyetler'i 3-1 yenerek en yakın takipçisi Sebat Gençlikspor ile arasındaki farkı 13'e çıkardı ve bitime 4 hafta kala TFF 2. Lig'e çıkmayı garantiledi.

Puan durumu

TFF 3. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

O G B M A Y AV P 1.ALİAĞA FUTBOL 25 18 7 0 53 14 39 61 2.KEPEZSPOR 24 19 4 1 51 13 38 61 3.52 ORDUSPOR 25 13 5 7 34 23 11 44 4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 24 12 6 6 32 22 10 42 5.İNEGÖL KAFKASSPOR 24 10 8 6 25 23 2 38 6.EDİRNESPOR 24 11 4 9 37 23 14 37 7.ARTVİN HOPASPOR 24 9 7 8 31 22 9 34 8.MARDİN 1969 24 10 4 10 33 29 4 34 9.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 25 9 6 10 33 26 7 33 10.KARABÜK İDMANYURDU 24 9 4 11 22 35 -13 31 11.KIRIKKALEGÜCÜ 24 7 5 12 23 29 -6 26 12.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR 24 8 2 14 24 37 -13 26 13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER. 25 4 9 12 21 41 -20 21 14.MALATYA ARGUVANSPOR 24 2 4 18 11 44 -33 10 15.TARSUS İDMAN YURDU 24 2 3 19 16 65 -49 9

2. Grup:

O G B M A Y AV P 1.TPAO BATMAN PETROLSPOR 24 14 8 2 38 13 25 50 2.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR 24 12 10 2 31 18 13 46 3.TURGUTLUSPOR 25 14 4 7 39 29 10 46 4.KARŞIYAKA 24 14 3 7 44 30 14 45 5.EFELER 09 25 12 7 6 39 31 8 43 6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 24 9 4 11 27 30 -3 31 7.KEMERKENT BULVARSPOR 24 7 9 8 20 20 0 30 8.KELKİT HÜRRİYETSPOR 25 8 6 11 24 29 -5 30 9.PAZARSPOR 25 8 5 12 25 28 -3 29 10.SİLİFKE BELEDİYESPOR 24 8 4 12 26 34 -8 28 11.AMASYASPOR FK 24 7 6 11 20 28 -8 27 12.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR 24 8 3 13 22 36 -14 27 13.ERGENE VELİMEŞESPOR 24 7 5 12 24 33 -9 26 14.HACETTEPE 1945 24 7 4 13 22 28 -6 25 15.SAPANCA GENÇLİKSPOR 24 6 4 14 27 41 -14 22

3. Grup:

O G B M A Y AV P 1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 25 16 7 2 48 22 26 55 2.MERKÜR JET ERBAASPOR 24 13 9 2 45 16 29 48 3.BORNOVA 1877 24 13 4 7 42 28 14 43 4.KUŞADASISPOR 25 11 9 5 35 26 9 42 5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 24 10 9 5 38 23 15 39 6.SİLİVRİSPOR 24 10 9 5 30 21 9 39 7.FATSA BELEDİYESPOR 24 9 9 6 23 21 2 36 8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 24 9 7 8 24 25 -1 34 9.ONVO AĞRI 1970 24 8 8 8 30 30 0 32 10.OSMANİYESPOR FK 25 8 5 12 26 27 -1 29 11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 24 5 6 13 19 27 -8 21 12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 25 4 7 14 15 32 -17 19 13.AKHİSARSPOR 24 5 4 15 20 54 -34 19 14.BAYBURT ÖZEL İDARE 24 3 9 12 13 36 -23 18 15.SİVAS DÖRT EYLÜL 24 5 4 15 20 40 -20 16

4. Grup: