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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

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TFF 3. Lig'in 26. haftası, 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.

1. Grup'ta Aliağa Futbol, deplasmanda Mardin 1969'u 3-2 yenerek zirvedeki yerini korudu. Grupta Malatya Arguvanspor ve Tarsus İdman Yurdu'nun bitime 4 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, Sapanca Gençlikspor deplasmanında 0-0 berabere kalmasına rağmen liderliğini devam ettirdi.

3. Grup'ta Karatay Termal 1922 Konyaspor'u ağırladığı maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Karaköprü Belediyespor, liderliğini sürdürdü.

4. Grup'ta Bitexen Adana 1954, deplasmanda Bergama Sportif Faaliyetler'i 3-1 yenerek en yakın takipçisi Sebat Gençlikspor ile arasındaki farkı 13'e çıkardı ve bitime 4 hafta kala TFF 2. Lig'e çıkmayı garantiledi.

Puan durumu

TFF 3. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

OGBMAYAVP
1.ALİAĞA FUTBOL25187053143961
2.KEPEZSPOR24194151133861
3.52 ORDUSPOR25135734231144
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR24126632221042
5.İNEGÖL KAFKASSPOR2410862523238
6.EDİRNESPOR24114937231437
7.ARTVİN HOPASPOR249783122934
8.MARDİN 196924104103329434
9.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR2596103326733
10.KARABÜK İDMANYURDU2494112235-1331
11.KIRIKKALEGÜCÜ2475122329-626
12.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR2482142437-1326
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER.2549122141-2021
14.MALATYA ARGUVANSPOR2424181144-3310
15.TARSUS İDMAN YURDU2423191665-499

2. Grup:

OGBMAYAVP
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR24148238132550
2.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR241210231181346
3.TURGUTLUSPOR25144739291046
4.KARŞIYAKA24143744301445
5.EFELER 092512763931843
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ2494112730-331
7.KEMERKENT BULVARSPOR247982020030
8.KELKİT HÜRRİYETSPOR2586112429-530
9.PAZARSPOR2585122528-329
10.SİLİFKE BELEDİYESPOR2484122634-828
11.AMASYASPOR FK2476112028-827
12.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR2483132236-1427
13.ERGENE VELİMEŞESPOR2475122433-926
14.HACETTEPE 19452474132228-625
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR2464142741-1422

3. Grup:

OGBMAYAVP
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR25167248222655
2.MERKÜR JET ERBAASPOR24139245162948
3.BORNOVA 187724134742281443
4.KUŞADASISPOR2511953526942
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR24109538231539
6.SİLİVRİSPOR2410953021939
7.FATSA BELEDİYESPOR249962321236
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR249782425-134
9.ONVO AĞRI 1970248883030032
10.OSMANİYESPOR FK2585122627-129
11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR2456131927-821
12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ2547141532-1719
13.AKHİSARSPOR2454152054-3419
14.BAYBURT ÖZEL İDARE2439121336-2318
15.SİVAS DÖRT EYLÜL2454152040-2016
Not: Sivas Dört Eylül 3 puan silme cezası almıştır.

4. Grup:

OGBMAYAVP
1.BITEXEN ADANA 195424182452213156
2.SEBAT GENÇLİKSPOR24134739261343
3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR2510963930939
4.MUŞ 1984 MUŞSPOR2410953527839
5.BURSA YILDIRIMSPOR2410863629738
6.ORDUSPOR 196725107845291637
7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR249872625135
8.BALIKESİRSPOR2571172527-232
9.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER2577113236-428
10.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ2468101825-726
11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR2475121727-1026
12.İDAŞ ÇATALCASPOR2451092430-625
13.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA2451092134-1325
14.23 ELAZIĞ FK2465132241-1923
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR2455142448-2420

Kaynak: AA / Spor

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