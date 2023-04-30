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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

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TFF 3. Lig'de 31. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup'ta Alagöz Holding Iğdır FK ve 3. Grup'ta 68 Aksaray Belediye Spor liderliklerini sürdürdü.

TFF 3. Lig'de 31. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup'ta Alagöz Holding Iğdır FK ve 3. Grup'ta 68 Aksaray Belediye Spor liderliklerini sürdürdü.

Ligde 31. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU

31

17

10

4

43

20

23

61

2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR

31

16

11

4

46

30

16

59

3.52 ORDUSPOR FK

31

17

7

7

51

29

22

58

4.BELEDİYE DERİNCE SPOR

31

15

12

4

38

24

14

57

5.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR

31

15

8

8

42

26

16

53

6.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR

31

14

9

8

46

37

9

51

7.KARŞIYAKA

31

13

9

9

37

26

11

48

8.AMASYASPOR FK

31

10

10

11

30

34

-4

40

9.İDAŞ ÇATALCASPOR

31

10

9

12

35

36

-1

39

10.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR

31

11

6

14

37

44

-7

39

11.HACETTEPE 1945 SPOR

31

9

8

14

39

43

-4

35

12.BC GROUP AĞRI 1970 SPOR

31

8

11

12

22

34

-12

35

13.1954 KELKİT BELEDİYESPOR

31

7

13

11

24

30

-6

34

14.1922 KONYASPOR

31

8

8

15

33

46

-13

32

15.EDİRNESPOR

31

9

4

18

28

41

-13

31

16.YOMRASPOR

31

6

12

13

28

34

-6

30

17.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR

31

5

11

15

27

47

-20

26

18.ESKİŞEHİRSPOR

31

6

8

17

34

59

-25

26

2. Grup

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK

29

19

5

5

64

20

44

62

2.KARAMAN FK

29

18

7

4

46

18

28

61

3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR

27

17

9

1

51

16

35

60

4.ORDUSPOR 1967

28

16

8

4

50

26

24

56

5.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR

29

12

12

5

40

25

15

48

6.KUŞADASISPOR

29

12

10

7

37

28

9

46

7.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR

30

9

11

10

30

40

-10

38

8.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER

29

8

11

10

24

30

-6

35

9.KINAY BULVARSPOR

30

7

13

10

33

36

-3

34

10.23 ELAZIĞ FK

29

9

7

13

34

47

-13

34

11.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR

29

8

8

13

32

41

-9

32

12.TURGUTLUSPOR

28

8

8

12

30

39

-9

32

13.ERGENE VELİMEŞESPOR

29

7

8

14

26

38

-12

29

14.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ

29

5

14

10

27

41

-14

29

15.BAYRAMPAŞA SPOR

29

5

11

13

19

37

-18

26

16.YEŞİLYURT OFSPOR

30

5

9

16

23

41

-18

24

17.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR

29

1

9

19

11

54

-43

12

3. Grup

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR

31

19

9

3

56

27

29

66

2.KEPEZ BELEDİYESPOR

31

18

9

4

44

21

23

63

3.EFELER 09 SPOR FK

31

14

12

5

49

25

24

54

4.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI

31

15

8

8

61

36

25

53

5.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK

31

14

11

6

55

31

24

53

6.ARTVİN HOPASPOR

31

14

9

8

32

28

4

51

7.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR

31

13

7

11

36

37

-1

46

8.BURSA YILDIRIM SPOR

31

10

12

9

36

31

5

42

9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR

31

12

5

14

32

38

-6

41

10.BERGAMA BELEDİYESPOR

31

11

7

13

42

35

7

40

11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR

31

9

12

10

31

30

1

39

12.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR

31

10

8

13

38

40

-2

38

13.MUŞ 1984 MUŞSPOR

31

10

8

13

25

30

-5

38

14.AKHİSARSPOR

31

8

9

14

30

44

-14

33

15.OSMANİYESPOR FK

30

8

7

15

25

45

-20

31

16.FATSA BELEDİYESPOR

31

6

9

16

31

43

-12

27

17.MALATYA ARGUVANSPOR

30

5

11

14

22

51

-29

26

18.NİĞDE ANADOLU FK

31

3

5

23

15

68

-53

14

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mersin İdmanyurdu Iğdır Spor Spor Haberler

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