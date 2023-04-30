Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
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TFF 3. Lig'de 31. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup'ta Alagöz Holding Iğdır FK ve 3. Grup'ta 68 Aksaray Belediye Spor liderliklerini sürdürdü.
TFF 3. Lig'de 31. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup'ta Alagöz Holding Iğdır FK ve 3. Grup'ta 68 Aksaray Belediye Spor liderliklerini sürdürdü.
Ligde 31. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU
|31
|17
|10
|4
|43
|20
|23
|61
|2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|31
|16
|11
|4
|46
|30
|16
|59
|3.52 ORDUSPOR FK
|31
|17
|7
|7
|51
|29
|22
|58
|4.BELEDİYE DERİNCE SPOR
|31
|15
|12
|4
|38
|24
|14
|57
|5.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|31
|15
|8
|8
|42
|26
|16
|53
|6.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR
|31
|14
|9
|8
|46
|37
|9
|51
|7.KARŞIYAKA
|31
|13
|9
|9
|37
|26
|11
|48
|8.AMASYASPOR FK
|31
|10
|10
|11
|30
|34
|-4
|40
|9.İDAŞ ÇATALCASPOR
|31
|10
|9
|12
|35
|36
|-1
|39
|10.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR
|31
|11
|6
|14
|37
|44
|-7
|39
|11.HACETTEPE 1945 SPOR
|31
|9
|8
|14
|39
|43
|-4
|35
|12.BC GROUP AĞRI 1970 SPOR
|31
|8
|11
|12
|22
|34
|-12
|35
|13.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|31
|7
|13
|11
|24
|30
|-6
|34
|14.1922 KONYASPOR
|31
|8
|8
|15
|33
|46
|-13
|32
|15.EDİRNESPOR
|31
|9
|4
|18
|28
|41
|-13
|31
|16.YOMRASPOR
|31
|6
|12
|13
|28
|34
|-6
|30
|17.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR
|31
|5
|11
|15
|27
|47
|-20
|26
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|31
|6
|8
|17
|34
|59
|-25
|26
2. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|29
|19
|5
|5
|64
|20
|44
|62
|2.KARAMAN FK
|29
|18
|7
|4
|46
|18
|28
|61
|3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR
|27
|17
|9
|1
|51
|16
|35
|60
|4.ORDUSPOR 1967
|28
|16
|8
|4
|50
|26
|24
|56
|5.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|29
|12
|12
|5
|40
|25
|15
|48
|6.KUŞADASISPOR
|29
|12
|10
|7
|37
|28
|9
|46
|7.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR
|30
|9
|11
|10
|30
|40
|-10
|38
|8.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER
|29
|8
|11
|10
|24
|30
|-6
|35
|9.KINAY BULVARSPOR
|30
|7
|13
|10
|33
|36
|-3
|34
|10.23 ELAZIĞ FK
|29
|9
|7
|13
|34
|47
|-13
|34
|11.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR
|29
|8
|8
|13
|32
|41
|-9
|32
|12.TURGUTLUSPOR
|28
|8
|8
|12
|30
|39
|-9
|32
|13.ERGENE VELİMEŞESPOR
|29
|7
|8
|14
|26
|38
|-12
|29
|14.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|29
|5
|14
|10
|27
|41
|-14
|29
|15.BAYRAMPAŞA SPOR
|29
|5
|11
|13
|19
|37
|-18
|26
|16.YEŞİLYURT OFSPOR
|30
|5
|9
|16
|23
|41
|-18
|24
|17.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR
|29
|1
|9
|19
|11
|54
|-43
|12
3. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
|31
|19
|9
|3
|56
|27
|29
|66
|2.KEPEZ BELEDİYESPOR
|31
|18
|9
|4
|44
|21
|23
|63
|3.EFELER 09 SPOR FK
|31
|14
|12
|5
|49
|25
|24
|54
|4.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|31
|15
|8
|8
|61
|36
|25
|53
|5.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK
|31
|14
|11
|6
|55
|31
|24
|53
|6.ARTVİN HOPASPOR
|31
|14
|9
|8
|32
|28
|4
|51
|7.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR
|31
|13
|7
|11
|36
|37
|-1
|46
|8.BURSA YILDIRIM SPOR
|31
|10
|12
|9
|36
|31
|5
|42
|9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR
|31
|12
|5
|14
|32
|38
|-6
|41
|10.BERGAMA BELEDİYESPOR
|31
|11
|7
|13
|42
|35
|7
|40
|11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR
|31
|9
|12
|10
|31
|30
|1
|39
|12.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR
|31
|10
|8
|13
|38
|40
|-2
|38
|13.MUŞ 1984 MUŞSPOR
|31
|10
|8
|13
|25
|30
|-5
|38
|14.AKHİSARSPOR
|31
|8
|9
|14
|30
|44
|-14
|33
|15.OSMANİYESPOR FK
|30
|8
|7
|15
|25
|45
|-20
|31
|16.FATSA BELEDİYESPOR
|31
|6
|9
|16
|31
|43
|-12
|27
|17.MALATYA ARGUVANSPOR
|30
|5
|11
|14
|22
|51
|-29
|26
|18.NİĞDE ANADOLU FK
|31
|3
|5
|23
|15
|68
|-53
|14
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu Mersin İdmanyurdu Iğdır Spor Spor Haberler
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