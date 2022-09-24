3. Grup:

O G B M A Y AV P 1.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK 4 2 2 0 5 1 4 8 2.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR 4 2 2 0 6 3 3 8 3.MUŞ 1984 MUŞSPOR 4 2 2 0 3 1 2 8 4.OSMANİYESPOR FK 4 2 1 1 9 4 5 7 5.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR 4 2 1 1 6 5 1 7 6.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 4 2 1 1 6 6 0 7 7.BURSA YILDIRIMSPOR 4 1 3 0 1 0 1 6 8.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR 4 1 2 1 3 3 0 5 9.KEPEZ BELEDİYESPOR 4 1 2 1 2 2 0 5 10.MALATYA ARGUVANSPOR 4 1 2 1 2 2 0 5 11.FATSA BELEDİYESPOR 4 0 4 0 1 1 0 4 12.AKHİSARSPOR 4 0 3 1 4 5 -1 3 13.EFELER 09 4 0 3 1 4 5 -1 3 14.BERGAMA BELEDİYESPOR 4 0 3 1 3 4 -1 3 15.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 4 0 3 1 0 1 -1 3 16.NİĞDE ANADOLU FK 4 0 3 1 2 5 -3 3 17.ARTVİN HOPASPOR 4 0 2 2 1 7 -6 2 18.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 4 0 1 3 3 6 -3 1

Haberler ›› Spor ›› Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Haberler

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