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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.

TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.

1. Grup'ta Belediye Derincespor ile 3. Grup'ta Güneş Holding Çankaya FK liderliğe yükseldi. 2. Grup'ta ise Karaman FK zirvedeki yerini korudu.

Ligde 4. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

OGBMAYAVP
1.BELEDİYE DERİNCESPOR431063310
2.52 ORDUSPOR FK43015329
3.YENİ MERSİN İDMANYURDU43015329
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR42208268
5.KARŞIYAKA42115237
6.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR42112117
7.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR41303126
8.BC GROUP AĞRI 1970420224-26
9.HACETTEPE 194541215505
10.1954 KELKİT BELEDİYESPOR41214405
11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR41212205
12.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR40403304
13.ÇATALCASPOR41122204
14.1922 KONYASPOR411256-14
15.EDİRNESPOR410326-43
16.YOMRASPOR402224-22
17.ESKİŞEHİRSPOR4013611-51
18.AMASYASPOR FK401316-51

2. Grup:

OGBMAYAVP
1.KARAMAN FK44001221012
2.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR431092710
3.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR42203128
4.BAYRAMPAŞA42114407
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK32013126
6.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR42026516
7.ORDUSPOR 196732013306
8.TURGUTLUSPOR420268-26
9.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR31204315
10.KUŞADASISPOR412146-25
11.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER40401104
12.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR411256-14
13.BULVARSPOR402257-22
14.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR402225-32
15.ERGENE VELİMEŞESPOR301225-31
16.ELAZIĞ KARAKOÇAN FK401326-41
17.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ401328-61

3. Grup:

OGBMAYAVP
1.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK42205148
2.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR42206338
3.MUŞ 1984 MUŞSPOR42203128
4.OSMANİYESPOR FK42119457
5.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR42116517
6.68 AKSARAY BELEDİYESPOR42116607
7.BURSA YILDIRIMSPOR41301016
8.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR41213305
9.KEPEZ BELEDİYESPOR41212205
10.MALATYA ARGUVANSPOR41212205
11.FATSA BELEDİYESPOR40401104
12.AKHİSARSPOR403145-13
13.EFELER 09403145-13
14.BERGAMA BELEDİYESPOR403134-13
15.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ403101-13
16.NİĞDE ANADOLU FK403125-33
17.ARTVİN HOPASPOR402217-62
18.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR401336-31

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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