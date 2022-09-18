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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig'de 3. haftası tamamlanan 2. Grup'ta Karaman FK liderliğini korurken, 3. Grup'ta Merkür Holding Erbaaspor liderliği devraldı.

TFF 3. Lig'de 3. haftası tamamlanan 2. Grup'ta Karaman FK liderliğini korurken, 3. Grup'ta Merkür Holding Erbaaspor liderliği devraldı.

Ligde 2 ve 3. Grup'ta 3. hafta bugün yapılan müsabakalarla sona erdi. 2. Grup'ta 3'te 3 yapan Karaman FK, liderliğini sürdürdü.

3. Grup'ta ise haftaya 5 puan ve averajla lider giren 68 Aksaray Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya yenildi. Aynı puanla 2. sırada bulunan Muş 1984 Muşspor da Güneş Holding Çankaya FK ile berabere kaldı. Rakiplerinin puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatan Merkür Holding Erbaaspor, 7 puana yükselerek averajla liderlik koltuğuna oturdu. Muş temsilcisi averajla ikinci sırada yer aldı.

İki grupta oluşan puan durumu şöyle:

2. Grup

Grupta 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.KARAMAN FK330011299
2.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR32107257
3.BAYRAMPAŞA32104227
4.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR32103127
5.ORDUSPOR 196722003036
6.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR31204315
7.KUŞADASISPOR311146-24
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK21012113
9.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER30300003
10.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR310245-13
11.TURGUTLUSPOR310238-53
12.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR302124-22
13.ERGENE VELİMEŞESPOR201123-11
14.BULVARSPOR301246-21
15.ELAZIĞ KARAKOÇAN FK301213-21
16.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR301225-31
17.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ301227-51

3. Grup

Grupta 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR32105327
2.MUŞ 1984 MUŞSPOR32103127
3.68 AKSARAY BELEDİYESPOR32016606
4.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI31205325
5.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK31202115
6.KEPEZ BELEDİYESPOR31202115
7.BURSA YILDIRIMSPOR31201015
8.OSMANİYESPOR31118444
9.NİĞDE ANADOLU FK30302203
10.FATSA BELEDİYESPOR30301103
11.BERGAMA BELEDİYESPOR302134-12
12.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR302123-12
13.AKHİSARSPOR302112-12
14.EFELER 09302112-12
15.MALATYA ARGUVANSPOR302101-12
16.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ302101-12
17.ARTVİN HOPASPOR302116-52
18.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR301235-21

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

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