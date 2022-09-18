3. Grup

Grupta 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR 3 2 1 0 5 3 2 7 2.MUŞ 1984 MUŞSPOR 3 2 1 0 3 1 2 7 3.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 3 2 0 1 6 6 0 6 4.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 3 1 2 0 5 3 2 5 5.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK 3 1 2 0 2 1 1 5 6.KEPEZ BELEDİYESPOR 3 1 2 0 2 1 1 5 7.BURSA YILDIRIMSPOR 3 1 2 0 1 0 1 5 8.OSMANİYESPOR 3 1 1 1 8 4 4 4 9.NİĞDE ANADOLU FK 3 0 3 0 2 2 0 3 10.FATSA BELEDİYESPOR 3 0 3 0 1 1 0 3 11.BERGAMA BELEDİYESPOR 3 0 2 1 3 4 -1 2 12.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR 3 0 2 1 2 3 -1 2 13.AKHİSARSPOR 3 0 2 1 1 2 -1 2 14.EFELER 09 3 0 2 1 1 2 -1 2 15.MALATYA ARGUVANSPOR 3 0 2 1 0 1 -1 2 16.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 3 0 2 1 0 1 -1 2 17.ARTVİN HOPASPOR 3 0 2 1 1 6 -5 2 18.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 3 0 1 2 3 5 -2 1

Haberler ›› Spor ›› Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Haberler

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