3. Grup:

O G B M A Y Av. Puan 1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 1 1 0 0 3 2 1 3 2.MUŞ 1984 MUŞSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3 3.BURSA YILDIRIMSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3 4.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK 1 1 0 0 1 0 1 3 5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 1 0 1 0 1 1 0 1 6.NİĞDE ANADOLU FK 1 0 1 0 1 1 0 1 7.AKHİSARSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 8.ARGUVAN BELEDİYESPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 9.ARTVİN HOPASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 10.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 11.EFELER 09 1 0 1 0 0 0 0 1 12.ERBAASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 13.FATSA BELEDİYESPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 14.KEPEZ BELEDİYESPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 15.OSMANİYESPOR 1 0 0 1 2 3 -1 0 16.BERGAMA BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0 17.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0 18.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 1 0 0 1 0 1 -1 0

Haberler ›› Spor ›› Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Haberler

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