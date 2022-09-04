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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig'de ilk haftanın perdesi kapandı.

TFF 3. Lig'de ilk haftanın perdesi kapandı.

Birinci Grup'ta Çatalcaspor, ikinci grupta Karaman FK ve üçüncü grupta 68 Aksaray Belediyespor birinci haftayı averajla lider tamamladı.

Ligde ilk hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

OGBMAYAv.Puan
1.ÇATALCASPOR11002023
2.KARŞIYAKA11002023
3.BELEDİYE DERİNCESPOR11003213
4.YENİ MERSİN İDMANYURDU11002113
5.52 ORDUSPOR11001013
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR10102201
7.YOMRASPOR10102201
8.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR10101101
9.KALECİK FK10101101
10.1922 KONYASPOR10100001
11.1954 KELKİT BELEDİYESPOR10100001
12.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR10100001
13.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR10100001
14.ESKİŞEHİRSPOR100123-10
15.AMASYASPOR100112-10
16.AĞRI 1970100101-10
17.EDİRNESPOR100102-20
18.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR100102-20

2. Grup:

OGBMAYAv.Puan
1.KARAMAN FK11004043
2.KUŞADASISPOR11003123
3.ORDUSPOR 196711002023
4.ALANYA KESTELSPOR11003213
5.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR11003213
6.EYNESİL BELEDİYESPOR11002113
7.BAYRAMPAŞA11001013
8.ELAZIĞ KARAKOÇAN FK10100001
9.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER10100001
10.IĞDIR FK00000000
11.BULVARSPOR100123-10
12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR100123-10
13.ERGENE VELİMEŞESPOR100112-10
14.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ100101-10
15.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR100113-20
16.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR100102-20
17.TURGUTLUSPOR100104-40

3. Grup:

OGBMAYAv.Puan
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR11003213
2.MUŞ 1984 MUŞSPOR11002113
3.BURSA YILDIRIMSPOR11001013
4.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK11001013
5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI10101101
6.NİĞDE ANADOLU FK10101101
7.AKHİSARSPOR10100001
8.ARGUVAN BELEDİYESPOR10100001
9.ARTVİN HOPASPOR10100001
10.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR10100001
11.EFELER 0910100001
12.ERBAASPOR10100001
13.FATSA BELEDİYESPOR10100001
14.KEPEZ BELEDİYESPOR10100001
15.OSMANİYESPOR100123-10
16.BERGAMA BELEDİYESPOR100112-10
17.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR100101-10
18.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ100101-10

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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