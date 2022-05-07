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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

AA - Ercan Çakar - Spor
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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 34'üncü ve son hafta, 2. Grup'ta 38'inci ve son hafta karşılaşmaları yapıldı.

TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 34'üncü ve son hafta, 2. Grup'ta 38'inci ve son hafta karşılaşmaları yapıldı.

Batman Petrolspor'un daha önce şampiyonluğunu ilan ettiği 1. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, Bursa Yıldırımspor, Arnavutköy Belediyespor ve Artvin Hopaspor play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

Bu grupta Sancaktepe FK, Başkent Gözgözler Akademi FK ve Hendekspor'un ardından küme düşen son takım Kahta 02 Spor oldu.

Bitexen Düzcespor'un daha önce şampiyonluğa ulaştığı 2. Grup'ta İskenderunspor, Alagöz Holding Iğdır FK, 68 Aksaray Belediyespor ve 52 Orduspor play-off mücadelesi verecek.

Bu grupta Hacettepe'nin ardından Çarşambaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Kızılcabölükspor lige veda etti.

Esenler Erokspor'un daha önce şampiyon olduğu 3. Grup'ta ise Fethiyespor, İçel İdmanyurdu, Orduspor 1967 ve Yeşilyurt D.Ç. Ofspor play-off'ta mücadele edecek.

Bu grupta Kardemir Karabükspor, Ceyhanspor ve Modafen'in ardından küme düşen dördüncü takım Mardin 1969 Spor oldu.

Gruplarda şampiyonluğa ulaşan takımlarından doğrudan TFF 2. Lig'e yükseldiği 3. Lig'de her grupta birer takım daha play-off maçları sonunda bir üst lige çıkacak.

Ligde play-off heyecanı, 12-13 Mayıs'taki yarı final ilk maçlarıyla başlayacak ve 23-24 ve 25 Mayıs'taki finallerle tamamlanacak.

TFF 3. Lig'de son hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR34228455292674
2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR34199663323166
3.BURSA YILDIRIM SPOR341711645271862
4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİSPOR341851147291859
5.ARTVİN HOPASPOR34178945261959
6.FORMÜL ERBAASPOR3414101048331552
7.CRIPTOSWAPS ÇATALCASPOR341481247321550
8.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR34148125653350
9.1954 KELKİT BELEDİYESPOR341212104140148
10.BERGAMA BELEDİYESPOR341210125447746
11.FATSA BELEDİYESPOR34915103231142
12.KARAMAN FK341010143344-1140
13.OSMANİYESPOR341010143334-140
14.ELAZIĞSPOR34109153651-1539
15.KAHTA 02 SPOR34815113942-339
16.HENDEK SPOR34614143341-832
17.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK3456232279-5718
18.SANCAKTEPE FK3434272887-5913
Not: Başkent Gözgözler Akademi FK'nın 3 puanı silinmiştir.

2. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.BITEXEN DÜZCESPOR36246659302978
2.İSKENDERUNSPOR36228672314174
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK36219664392572
4.68 AKSARAY BELEDİYESPOR36185134943659
5.52 ORDUSPOR36151384841758
6.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR361691146341257
7.KUŞADASISPOR36138154248-647
8.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR36138153946-747
9.BAYRAMPAŞA361015114133845
10.KALECİK FK36129154148-745
11.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK361013134036443
12.YOMRASPOR361011153545-1041
13.SİİRT İL ÖZEL İDARE361011153857-1941
14.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI36914133339-641
15.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ36814143346-1338
16.KIZILCABÖLÜKSPOR36716134151-1037
17.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR36715143144-1336
18.ÇARŞAMBASPOR36810183252-2034
19.HACETTEPE36710192445-2131

3. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR34237484265876
2.FETHİYESPOR34206864343066
3.İÇEL İDMANYURDU341715242182466
4.ORDUSPOR 196734197866333364
5.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR34179865432260
6.BELEDİYE DERİNCESPOR341415551282357
7.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR34169951292257
8.KARŞIYAKA341116755342149
9.CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR341391250361448
10.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR341111124942744
11.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR341014104639744
12.AĞRI 1970 SPOR34126163943-442
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER34914113936341
14.ÇANKAYA FK34118153744-741
15.MARDİN 1969 SPOR34910154242037
16.MODAFEN34711163750-1332
17.KARDEMİR KARABÜKSPOR34113211126-1154
18.CEYHAN SPOR34043012137-1254

AA / Ercan Çakar - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeşilyurt, Orduspor, Play Off, Spor, Haberler

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