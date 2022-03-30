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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22. haftadan ertelenen maçların ardından İskenderunspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşti.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22. haftadan ertelenen maçların ardından İskenderunspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşti.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yomraspor-Kuşadasıspor: 1-2

Bitexen Düzcespor-Gemo Polimer Şile Yıldızspor: 2-0

52 Orduspor FK-Hacettepespor: 3-0

Çarşambaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 1-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK- Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-0

İskenderunspor- Kızılcabölükspor : 4-2

Kalecik FK-68 Aksaray Belediyespor: 1-3

Bayrampaşaspor-Siirt İl Özel İdaresispor: 0-0

Ligde oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAROGBMAYAv.Puan
1.İSKENDERUNSPOR21135342192344
2.BITEXEN DÜZCESPOR20133431171442
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ2010733627937
4.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR2111373328536
5.52 ORDUSPOR FK219842922735
6.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR2110562821735
7.KUŞADASISPOR219572725232
8.KALECİK FUTBOL KULÜBÜ217772324-128
9.YOMRA SPOR216962122-127
10.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ2151152120126
11.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR217592324-126
12.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK216782120125
13.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR216781825-725
14.BAYRAMPAŞA SPOR2141161816223
15.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ215792230-822
16.KIZILCABÖLÜKSPOR214982733-621
17.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR2037101634-1816
18.ÇARŞAMBASPOR2129101629-1315
19.HACETTEPE SPOR2127121430-1613

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Başkent Üniversitesi, Futbol Federasyonu, Kızılcabölükspor, Futbol, Spor, Haberler

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