Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22. haftadan ertelenen maçların ardından İskenderunspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşti.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22. haftadan ertelenen maçların ardından İskenderunspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşti.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Yomraspor-Kuşadasıspor: 1-2
Bitexen Düzcespor-Gemo Polimer Şile Yıldızspor: 2-0
52 Orduspor FK-Hacettepespor: 3-0
Çarşambaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 1-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0
Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK- Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-0
İskenderunspor- Kızılcabölükspor : 4-2
Kalecik FK-68 Aksaray Belediyespor: 1-3
Bayrampaşaspor-Siirt İl Özel İdaresispor: 0-0
Ligde oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.İSKENDERUNSPOR
|21
|13
|5
|3
|42
|19
|23
|44
|2.BITEXEN DÜZCESPOR
|20
|13
|3
|4
|31
|17
|14
|42
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ
|20
|10
|7
|3
|36
|27
|9
|37
|4.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
|21
|11
|3
|7
|33
|28
|5
|36
|5.52 ORDUSPOR FK
|21
|9
|8
|4
|29
|22
|7
|35
|6.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR
|21
|10
|5
|6
|28
|21
|7
|35
|7.KUŞADASISPOR
|21
|9
|5
|7
|27
|25
|2
|32
|8.KALECİK FUTBOL KULÜBÜ
|21
|7
|7
|7
|23
|24
|-1
|28
|9.YOMRA SPOR
|21
|6
|9
|6
|21
|22
|-1
|27
|10.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ
|21
|5
|11
|5
|21
|20
|1
|26
|11.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR
|21
|7
|5
|9
|23
|24
|-1
|26
|12.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK
|21
|6
|7
|8
|21
|20
|1
|25
|13.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|21
|6
|7
|8
|18
|25
|-7
|25
|14.BAYRAMPAŞA SPOR
|21
|4
|11
|6
|18
|16
|2
|23
|15.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|21
|5
|7
|9
|22
|30
|-8
|22
|16.KIZILCABÖLÜKSPOR
|21
|4
|9
|8
|27
|33
|-6
|21
|17.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR
|20
|3
|7
|10
|16
|34
|-18
|16
|18.ÇARŞAMBASPOR
|21
|2
|9
|10
|16
|29
|-13
|15
|19.HACETTEPE SPOR
|21
|2
|7
|12
|14
|30
|-16
|13
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Başkent Üniversitesi, Futbol Federasyonu, Kızılcabölükspor, Futbol, Spor, Haberler
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