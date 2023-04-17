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Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

Spor Haberleri

TFF 3. Lig'de dün yoğun yağış nedeniyle ertelenen 29. hafta müsabakasında Edirnespor ile Yomraspor, 1-1 berabere kaldı.

TFF 3. Lig'de dün yoğun yağış nedeniyle ertelenen 29. hafta müsabakasında Edirnespor ile Yomraspor, 1-1 berabere kaldı.

1. Grup'taki Edirnespor-Yomraspor müsabakası, dün skor 1-1 iken yoğun yağış nedeniyle ertelenmişti.

Bugün Edirne 25 Kasım Stadı'nda kaldığı yerden devam eden maç, 1-1 sonuçlandı.

Bu sonuçla Edirnespor puanını 30'a, Yomraspor ise 26'ya çıkardı.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

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