Futbol: TFF 3. Lig
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TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.
TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.
Üç grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Yomraspor-Belediye Derincespor: 0-1
1954 Kelkit Belediyespor-1922 Konyaspor: 3-1
Karbel Karaköprü Belediyespor-Edirnespor: 2-0
BC Group Ağrı 1970-Entegre Solar Elazığspor: 1-0
Amasyaspor FK-Nevşehir Belediyespor: 0-0
Çatalcaspor- Belediye Kütahyaspor : 0-0
Eskişehirspor-Hacettepe 1945: 3-4
Karşıyaka-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 0-0
52 Orduspor FK-Yeni Mersin İdman Yurdu: 1-2
2. Grup:
Amberçay Eynesil Belediyespor-Kuşadasıspor: 0-0
Elazığ Karakoçan FK-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 1-3
Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Karaman FK: 0-1
Armoni Alanya Kestelspor-Bayrampaşa: 2-0
Bulvarspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1
Ergene Velimeşespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-2
Turgutluspor-Orduspor 1967: 3-0
Darıca Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1
3. Grup:
Osmaniyespor FK-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0
Merkür Holding Erbaaspor-Malatya Arguvanspor: 1-2
Siirt İl Özel İdaresi-68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Güneş Holding Çankaya FK-Niğde Anadolu FK: 3-0
Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Artvin Hopaspor: 1-0
Bitexen Sapanca Gençlikspor-Kepez Belediyespor: 1-0
Efeler 09-Akhisarspor: 3-3
Bergama Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 0-0
Bursa Yıldırımspor-Muş 1984 Muşspor: 0-0