Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: TFF 3. Lig

Spor Haberleri

Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de birinci, ikinci ve üçüncü gruplarda 2. hafta maçları tamamlandı.

TFF 3. Lig'de birinci, ikinci ve üçüncü gruplarda 2. hafta maçları tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Ağrı 1970-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0

Yomraspor-Entegre Solar Elazığspor: 0-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1

1954 Kelkit Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 0-2

Hacettepe 1945-Edirnespor: 0-1

Çatalcaspor-52 Orduspor FK: 0-1

Eskişehirspor-1922 Konyaspor: 0-3

Amasyaspor FK- Belediye Kütahyaspor : 0-3

2. Grup:

Amberçay Eynesil Belediyespor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0

Elazığ Karakoçan FK-Bayrampaşa: 1-2

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-0

Armoni Alanya Kestelspor-Kuşadasıspor: 4-0

Bulvarspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-2

Turgutluspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 3-2

Darıca Gençlerbirliği-Karaman FK: 2-6

Orduspor 1967-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0

3. Grup:

Merkür Holding Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-2

Siirt İl Özel İdaresi-Niğde Anadolu FK: 0-0

Malatya Arguvanspor-Muş 1984 Muşspor: 0-1

Osmaniyespor FK-Artvin Hopaspor: 5-0

Bergama Belediyespor-Güneş Holding Çankaya FK: 1-1

Efeler 09-Kepez Belediyespor: 0-1

Bitexen Sapanca Gençlikspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-2

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Belediye Kütahyaspor Eskişehirspor Orduspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title