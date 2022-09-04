Futbol: TFF 3. Lig
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TFF 3. Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı.
TFF 3. Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı.
Birinci, ikinci ve üçüncü grupta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Entegre Solar Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
Nevşehir Belediyespor-Karşıyaka: 0-2
1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0
Belediye Derincespor- Eskişehirspor : 3-2
Belediye Kütahyaspor-Yomraspor: 2-2
Edirnespor-Çatalcaspor: 0-2
52 Orduspor-Ağrı 1970: 1-0
2. Grup:
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Elazığ Karakoçan FK: 0-0
Yeşilyurt D.Ç Ofspor- Orduspor 1967: 0-2
Karaman FK-Turgutluspor: 4-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alanya Kestelspor: 2-3
Kuşadasıspor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 3-1
Bayrampaşa-Darıca Gençlerbirliği: 1-0
3. Grup:
Niğde Anadolu FK-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1
Güneş Holding Çankaya FK-Siirt İl Özel İdaresi: 1-0
68 Aksaray Belediyespor-Osmaniyespor: 3-2
Büyükçekmece Tepecikspor-Bursa Yıldırımspor: 0-1