Futbol: TFF 3. Lig
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TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonu, bugün yapılan 9 karşılaşmayla başladı.
TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonu, bugün yapılan 9 karşılaşmayla başladı.
Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kaleci FK: 1-1
Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol-Amasyaspor FK: 2-1
2. Grup:
Ergene Velimeşespor-Eynesil Belediyespor: 1-2
Ayvalıkgücü Belediyespor-Bulvarspor: 3-2
3. Grup:
Artvin Hopaspor-Efeler 09 Spor FK: 0-0
Fatsa Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 0-0
Muş 1984 Muşspor-Bergama Belediyespor: 2-1
Kepez Belediyespor-Erbaaspor: 0-0
Akhisarspor-Arguvan Belediyespor: 0-0
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor