Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: TFF 3. Lig

Spor Haberleri

Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonu, bugün yapılan 9 karşılaşmayla başladı.

TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonu, bugün yapılan 9 karşılaşmayla başladı.

Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kaleci FK: 1-1

Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol-Amasyaspor FK: 2-1

2. Grup:

Ergene Velimeşespor-Eynesil Belediyespor: 1-2

Ayvalıkgücü Belediyespor-Bulvarspor: 3-2

3. Grup:

Artvin Hopaspor-Efeler 09 Spor FK: 0-0

Fatsa Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 0-0

Muş 1984 Muşspor-Bergama Belediyespor: 2-1

Kepez Belediyespor-Erbaaspor: 0-0

Akhisarspor-Arguvan Belediyespor: 0-0

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mersin İdmanyurdu Futbol Şile Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title