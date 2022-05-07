Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 34'üncü ve son hafta, 2. Grup'ta 38'inci ve son hafta karşılaşmaları oynandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Formül Erbaaspor- Belediye Kütahyaspor : 1-4

Nevşehir Belediyespor- Bergama Belediyespor : 3-3

Batman Petrolspor-Arnavutköy Belediyespor: 2-1

Criptoswaps Çatalcaspor-Osmaniyespor: 1-0

Sancaktepe-Artvin Hopaspor: 0-2

Kahta 02-Başkent Gözgözler Akademi: 6-0

Elazığspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Hendekspor-Bursa Yıldırımspor: 0-1

1954 Kelkit Belediyespor-Karaman FK: 0-2

2. Grup:

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-1

Kızılcabölükspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0

Hacettepe-Bayrampaşa: 3-2

68 Aksaray Belediyespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 2-1

Kuşadasıspor-İskenderunspor: 0-2

Beyoğlu Yeni Çarşı-52 Orduspor: 1-0

Darıca Gençlerbirliği-Kalecik FK: 2-1

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Yomraspor: 1-3

Bitexen Düzcespor-Çarşambaspor: 2-1

3. Grup:

Criptoswaps Edirnespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-3

Mardin 1969-Çankaya FK: 1-2

Orduspor 1967-Ceyhanspor: 8-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karşıyaka: 4-7

İçel İdmanyurdu-Modafen: 2-0

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-2

Kardemir Karabükspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-6

Belediye Derincespor-Fethiyespor: 1-1

Esenler Erokspor-Ağrı 1970: 5-1