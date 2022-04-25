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Futbol: TFF 3. Lig

AA - Ercan Çakar - Spor
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Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 32. hafta, tek maçla tamamlandı.

ESENLER, İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta 32. hafta, tek maçla tamamlandı.

Grupta haftanın kapanış maçında Criptoswaps Edirnespor, sahasında Orduspor 1967 ile 1-1 berabere kaldı.

Grupta Esenler Erokspor, 70 puanla liderliğini sürdürdü.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 32. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR32217475255070
2.FETHİYESPOR32204863333064
3.İÇEL İDMANYURDU321614239172262
4.ORDUSPOR 196732187758302861
5.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU32169747212657
6.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR32169762382457
7.BELEDİYE DERİNCESPOR321413548252355
8.CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR321381149331647
9.KARŞIYAKA321015746281845
10.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR3291494236641
11.AĞRI 1970 SPOR32116153738-139
12.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR32911124041-138
13.MARDİN 196932910134138337
14.ÇANKAYA FK32107153442-837
15.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER32714113335-235
16.MODAFEN32711143744-732
17.CEYHANSPOR32042811126-1154
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR3201317119-1121

AA / Ercan Çakar - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Edirnespor, Orduspor, Esenler, Spor, Haberler

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