Futbol: TFF 3. Lig 1. Grup play-off finali - Haberler

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Futbol: TFF 3. Lig 1. Grup play-off finali

AA - Murat Asil - Spor
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Futbol: TFF 3. Lig 1. Grup play-off finali

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Oğuzhan Çakır, Mert Baykal, Yusuf SusuzArtvin Hopaspor: Beycan Kaya, Ender Gör, Saffet Gurur Yazar, Furkan Tuşik (Dk. 90+1 Ömer Yanık), Ali Say (Dk. 90+5 Bilal Çebi), Fatih Dalgıç, Yasin Tosun (Dk.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mert Baykal, Yusuf Susuz

Artvin Hopaspor: Beycan Kaya, Ender Gör, Saffet Gurur Yazar, Furkan Tuşik (Dk. 90+1 Ömer Yanık), Ali Say (Dk. 90+5 Bilal Çebi), Fatih Dalgıç, Yasin Tosun (Dk. 76 Murat Batuhan Abdikoğlu), Osman Kocaağa, Melih Kılıç, Selim Dilli, Sefa Ali Memnun

Arnavutköy Belediyespor: Kıvanç Küçükkarış, Mert Caymaz, Fuat Yaman, Tolga Şahin (Dk. 90+10 Mithat Yaşar), Mert Çölgeçen (Dk. 90+6 Utku Kunduzcu), Sefa Durmuş, Çağrı Yağız Yasak (Dk. 44 Samet Günhan), Ömer Faruk Yılmaz, Mücahit Çakır, Osman Bayrak, Sirac Susancak (Dk. 90+6 Kerem Kılıç)

Gol: Dk. 90+3 Samet Günhan (Arnavutköy Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Saffet Yazar (Artvin Hopaspor), Dk. 48 Osman Bayrak, Dk. 88 Tolga şahin (Arnavutköy Belediyespor)

TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Arnavutköy Belediyespor, Artvin Hopaspor'u 1-0 yendi.

Artvin Hopaspor, müsabakanın 87. dakikasında Ali Say ile penaltı vuruşundan faydalanamazken, 90+3. dakikada Samet Günhan ile golü bulan Arnavutköy Belediyespor, adını TFF 2. Lig'e yazdıran taraf oldu.

Maçın sona ermesinin ardından Arnavutköy Belediyespor'lu futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.

AA / Murat Asil - Spor

Büyükşehir Belediyesi, Oğuzhan Çakır, Mert Baykal, Ali Say, Spor, Haberler

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