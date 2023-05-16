Futbol: TFF 2. Lig toplu sonuç
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TFF 2. Lig'de 37. hafta karşılaşmaları oynandı.
TFF 2. Lig'de 37. hafta karşılaşmaları oynandı.
Ligde bugün yapılan maçların ardından Beyaz Grup'ta Çorum FK, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyerek, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Ankaraspor-İnegölspor: 4-0
Esenler Erokspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1
Amed Sportif Faaliyetler-Düzce Cam Düzcespor: 4-0
Sivas Belediyespor-Menemen FK: 0-9
Çorum FK-Isparta 32: 2-1
Batman Petrolspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-0
Hes İlaç Afyonspor-Şanlıurfaspor: 2-3
Bursaspor-Somaspor: 3-5
Kırmızı Grup:
Serik Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-1
Kırşehir FK-Etimesgut Belediyespor: 2-4
Kocaelispor- Gmg Kastamonuspor : 2-1
Weecoins Kırklarelispor- Ankara Demirspor : 1-1
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Zonguldak Kömürspor: 3-3
AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Bitexen Vanspor: 1-2
Bucaspor 1928-İskenderunpor: 3-2
Fethiyespor-1461 Trabzon FK: 1-0