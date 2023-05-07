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Futbol: TFF 2. Lig toplu sonuç

Futbol: TFF 2. Lig toplu sonuç

Spor Haberleri

TFF 2. Lig'de 36. hafta maçları yapıldı.

TFF 2. Lig'de 36. hafta maçları yapıldı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Somaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 2-0

Şanlıurfaspor-Bursaspor: 4-1

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Hes İlaç Afyonspor: 0-0

Isparta 32 Spor- Batman Petrolspor : 1-2

Menemen FK-Çorum FK: 1-1

Düzce Cam Düzcespor-Sivas Belediyespor: 5-2

Anagold 24Erzincanspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

İnegölspor-Esenler Erokspor: 2-1

Bayburt Özel İdare-Ankaraspor: 0-2

Kırmızı Grup:

1461 Trabzon FK-Pazarspor: 8-0

Weecoins Kırklarelispor-Fethiyespor: 3-4

GMG Kastamonuspor-Ankara Demirspor: 1-1

Etimesgut Belediyespor-Kocaelispor: 0-3

Teco Karacabey Belediyespor-Kırşehir Futbol: 5-0

İskenderunspor-Sarıyer: 4-1

Bitexen Vanspor-Bucaspor 1928: 0-1

Zonguldak Kömürspor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor: 1-1

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Batman Petrolspor GMG Kastamonuspor Futbol Spor Haberler

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