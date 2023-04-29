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Futbol: TFF 2. Lig toplu sonuç

Futbol: TFF 2. Lig toplu sonuç

Spor Haberleri

TFF 2. Lig'de 35. hafta mücadelesi yapılan 6 maçla başladı.

TFF 2. Lig'de 35. hafta mücadelesi yapılan 6 maçla başladı.

Kırmızı ve Beyaz Grup'ta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Ankaraspor-Tarsus İdman Yurdu: 9-0

Amed Sportif Faaliyetler- İnegölspor : 0-2

Esenler Erokspor-Bayburt Özel İdare: 2-0

Kırmızı Grup:

Bucaspor 1928- Zonguldak Kömürspor: 2-0

Ankara Demirspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0

Serik Belediyespor-İskenderunspor: 1-2

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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