Futbol: TFF 2. Lig toplu sonuç
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TFF 2. Lig'de 35. hafta mücadelesi yapılan 6 maçla başladı.
TFF 2. Lig'de 35. hafta mücadelesi yapılan 6 maçla başladı.
Kırmızı ve Beyaz Grup'ta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Ankaraspor-Tarsus İdman Yurdu: 9-0
Amed Sportif Faaliyetler- İnegölspor : 0-2
Esenler Erokspor-Bayburt Özel İdare: 2-0
Kırmızı Grup:
Bucaspor 1928- Zonguldak Kömürspor: 2-0
Ankara Demirspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0
Serik Belediyespor-İskenderunspor: 1-2
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor