Futbol: TFF 2. Lig toplu sonuç
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 33. hafta maçları yapıldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 33. hafta maçları yapıldı.
Gruplarda 33. hafta müsabakalarının sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Sivas Belediyespor-Bayburt Özel İdarespor: 1-2
Çorum FK-İnegölspor: 2-0
Batman Petrolspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-2
Hes İlaç Afyonspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-1
Bursaspor-Menemen FK: 1-1
Eşin Group Nazilli Belediyespor- Isparta 32: 0-2
Somaspor-Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor: 1-0
Esenler Erokspor-Ankaraspor: 3-0
Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdman Yurdu: 8-0
Kırmızı Grup:
GMG Kastamonuspor-Teco Karacabey Belediyespor: 1-2
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Pazarspor: 0-2
AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Fethiyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor-Weecoins Kırklarelispor: 1-1
Serik Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 1-1
Kırşehir FK-Bitexen Vanspor FK: 1-0
Kocaelispor-İskenderunspor: 1-0
Bucaspor 1928-1461 Trabzon FK: 2-1