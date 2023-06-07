Futbol: TFF 2. Lig play-off
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off'unda 3. tur ilk maçı yapıldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off'unda 3. tur ilk maçı yapıldı.
Grupta 2 play-off etabı geçerek 3. tura yükselen İskenderunspor, normal sezonu 2. bitirip doğrudan bu turdan başlayan Bucaspor 1928'i konuk etti.
İstanbul'da Pendik Stadı'nda yapılan müsabakayı Bucaspor 1928, 3-1 kazandı.
Rövanş müsabakası, 11 Haziran Pazar günü Bucaspor 1928'un ev sahipliğinde yapılacak. Yeni Buca Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor