Futbol: TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta görünüm

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlandı.

Deplasmanda Pazarspor'u 3-1 mağlup eden İskenderunspor, averajla liderliğe yükseldi.

Kırmızı Grup'ta ikinci hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. Puan 1.İSKENDERUNSPOR 2 2 0 0 4 1 3 6 2.KOCAELİSPOR 2 2 0 0 3 1 2 6 3.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 2 1 1 0 3 0 3 4 4.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 2 1 1 0 4 2 2 4 5.SARIYER 2 1 1 0 3 2 1 4 6.SERİK BELEDİYESPOR 2 1 1 0 3 2 1 4 7.BUCASPOR 1928 2 1 1 0 2 1 1 4 8.1461 TRABZON FK 2 1 1 0 1 0 1 4 9.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 2 1 0 1 4 3 1 3 10.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 2 1 0 1 1 1 0 3 11.DİYARBEKİRSPOR 2 1 0 1 3 4 -1 3 12.FETHİYESPOR 2 1 0 1 3 4 -1 3 13.ANKARA DEMİRSPOR 2 0 2 0 1 1 0 2 14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1 15.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1 16.ADIYAMAN FK 2 0 1 1 0 1 -1 1 17.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 2 0 1 1 0 1 -1 1 18.GMG KASTAMONUSPOR 2 0 0 2 2 4 -2 0 19.PAZARSPOR 2 0 0 2 1 4 -3 0 20.UŞAKSPOR 2 0 0 2 0 4 -4 0

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