Futbol: TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta görünüm
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlandı.
Deplasmanda Pazarspor'u 3-1 mağlup eden İskenderunspor, averajla liderliğe yükseldi.
Kırmızı Grup'ta ikinci hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.İSKENDERUNSPOR
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|2.KOCAELİSPOR
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|6
|3.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|4.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|5.SARIYER
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|6.SERİK BELEDİYESPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|7.BUCASPOR 1928
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|8.1461 TRABZON FK
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|9.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|1
|3
|10.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|11.DİYARBEKİRSPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|12.FETHİYESPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|13.ANKARA DEMİRSPOR
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|15.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|16.ADIYAMAN FK
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|17.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|18.GMG KASTAMONUSPOR
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|19.PAZARSPOR
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|20.UŞAKSPOR
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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