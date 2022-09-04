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Futbol: TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta görünüm

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Futbol: TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta görünüm

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlandı.

Deplasmanda Pazarspor'u 3-1 mağlup eden İskenderunspor, averajla liderliğe yükseldi.

Kırmızı Grup'ta ikinci hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan
1.İSKENDERUNSPOR22004136
2.KOCAELİSPOR22003126
3.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR21103034
4.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR21104224
5.SARIYER21103214
6.SERİK BELEDİYESPOR21103214
7.BUCASPOR 192821102114
8.1461 TRABZON FK21101014
9.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR21014313
10.SİLAHTAROĞLU VANSPOR21011103
11.DİYARBEKİRSPOR210134-13
12.FETHİYESPOR210134-13
13.ANKARA DEMİRSPOR20201102
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR201123-11
15.WEECOINS KIRKLARELİSPOR201112-11
16.ADIYAMAN FK201101-11
17.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR201101-11
18.GMG KASTAMONUSPOR200224-20
19.PAZARSPOR200214-30
20.UŞAKSPOR200204-40

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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