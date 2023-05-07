Futbol: TFF 2. Lig Kırmızı Grup
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Stat: EryamanHakemler: İlker Yasin Avcı, Vedat Demir, Sinen BilenEtimesgut Belediyespor: Abdulaziz Demircan, Reşo Akın (Dk. 70 Medeni Bingöl), İsmail Güner, Talha Özler, Aykut Civelek, Yasin Elmas (Dk. 42 Tuğran Burak Tuğ), Fatih Cerlek (Dk. 70 Fatih Somuncu), Berk Akgönül (Dk.
Stat: Eryaman
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Vedat Demir, Sinen Bilen
Etimesgut Belediyespor: Abdulaziz Demircan, Reşo Akın (Dk. 70 Medeni Bingöl), İsmail Güner, Talha Özler, Aykut Civelek, Yasin Elmas (Dk. 42 Tuğran Burak Tuğ), Fatih Cerlek (Dk. 70 Fatih Somuncu), Berk Akgönül (Dk. 59 Muhammet Beşir), Mehmet Sıddık İstemi (Dk. 70 Abdulcebrail Akbulut), Vedat Bora, Turan Yılmaz
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz (Dk. 68 Emre Nefiz), Diago Aleksis Özçakmak, Alihan Kubalas, Yalçın Kılınç, Atila Turan (Dk. 68 Mehmet Sak), İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 81 Cem Ekinci), Mert Çölgeçen (Dk. 58 Yusuf Cihat Çelik), Tayfun Aydoğan, Cengizhan Akgün (Dk. 58 Beykan Şimşek), Samed Ali Kaya
Goller: Dk. 18 ve 54 Samed Ali Kaya, Dk. 74 Emre Nefiz (Kocaelispor)
Kırmızı kartlar: Dk. 39 Abdulaziz Demircan, Dk. 90 Fatih Cerlek (yedek kulübesi) (Etimesgut Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Mert Çölgeçen (Kocaelispor), Dk. 90+4 Mehmet Sıddık İstemi (Etimesgut Belediyespor)
TFF 2. Lig'in 36. haftasında Kırmızı Grup'ta yer alan Kocaelispor, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 3-0 yendi.
Puanını 81 çıkaran Kocaeli temsilcisi, ikinci sırada yer alan Bucaspor 1928'in de kazanarak puanını 75 yükseltmesiyle şampiyonluk umutlarını haftaya bıraktı.
Ligin 37. haftasında 16 Mayıs Salı günü sahasında GMG Kastamonuspor'u ağırlayacak Kocaelispor, kazanması veya berabere kalması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023