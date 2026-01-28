Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21'inci, Beyaz Grup'ta ise 23'üncü hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta lider Bursaspor, deplasmanda Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol'u 1-0 yenerek ilk sıradaki yerini korudu. Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor, ağırladığı Anagold 24Erzincanspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
İki grupta oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
Not: Yeni Malatyaspor'a 45, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'na 3 puan silme cezası verilmiştir.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|21
|15
|2
|4
|50
|15
|35
|47
|2.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|20
|14
|2
|4
|51
|13
|38
|44
|3.MUŞSPOR
|21
|13
|4
|4
|51
|22
|29
|43
|4.ALİAĞA FUTBOL
|21
|12
|4
|5
|45
|15
|30
|40
|5.MARDİN 1969
|20
|12
|4
|4
|41
|18
|23
|40
|6.ISBAŞ ISPARTA 32
|21
|11
|5
|5
|43
|22
|21
|38
|7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|21
|11
|5
|5
|41
|22
|19
|38
|8.GÜZİDE GEBZESPOR
|21
|9
|8
|4
|32
|17
|15
|35
|9.KCT 1461 TRABZON FK
|20
|8
|7
|5
|34
|29
|5
|31
|10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|21
|7
|9
|5
|36
|20
|16
|30
|11.ANKARA DEMİRSPOR
|21
|8
|5
|8
|26
|33
|-7
|29
|12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL
|21
|7
|4
|10
|27
|25
|2
|25
|13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|21
|5
|8
|8
|30
|29
|1
|23
|14.FETHİYESPOR
|20
|4
|6
|10
|27
|30
|-3
|18
|15.SOMASPOR
|20
|4
|3
|13
|19
|47
|-28
|15
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL
|21
|4
|3
|14
|22
|61
|-39
|12
|17.ADANASPOR
|21
|1
|1
|19
|9
|102
|-93
|4
|18.YENİ MALATYASPOR
|20
|0
|2
|18
|8
|72
|-64
|-43
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|22
|15
|5
|2
|47
|21
|26
|50
|2.MUĞLASPOR
|21
|14
|5
|2
|33
|11
|22
|47
|3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|21
|14
|3
|4
|40
|23
|17
|45
|4.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|22
|12
|5
|5
|43
|24
|19
|41
|5.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|21
|10
|9
|2
|37
|23
|14
|39
|6.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ
|22
|11
|6
|5
|31
|20
|11
|39
|7.İSKENDERUNSPOR
|22
|11
|4
|7
|36
|27
|9
|37
|8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|21
|10
|4
|7
|50
|26
|24
|34
|9.GMG KASTAMONUSPOR
|22
|10
|4
|8
|34
|30
|4
|34
|10.MKE ANKARAGÜCÜ
|21
|9
|5
|7
|26
|25
|1
|32
|11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|22
|6
|10
|6
|25
|21
|4
|28
|12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|22
|7
|4
|11
|26
|35
|-9
|25
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|22
|7
|2
|13
|27
|41
|-14
|23
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|22
|6
|3
|13
|25
|35
|-10
|21
|15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|22
|5
|4
|13
|21
|37
|-16
|19
|16.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|22
|3
|7
|12
|17
|42
|-25
|16
|17.KEPEZSPOR
|21
|4
|4
|13
|18
|46
|-28
|16
|18.ALTINORDU
|22
|2
|7
|13
|13
|42
|-29
|13
|19.BUCASPOR 1928
|22
|3
|3
|16
|26
|46
|-20
|12
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor