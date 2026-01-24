Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20'nci hafta 2, Beyaz Grup'ta ise 22'nci hafta ertelenen 1 maçın dışında tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren Bursaspor, sahasında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Bu grupta Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-KCT 1461 Trabzon FK ve Mardin 1969-Somaspor maçları ertelendi.

Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor, deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalsa da haftayı ilk sırada kapattı. Söz konusu grupta ise Kepezspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor müsabakası ileri bir tarihte oynanacak.

Kırmızı Grup'ta 20'nci, Beyaz Grup'ta ise 22'nci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

O G B M A Y AV P 1.BURSASPOR 20 14 2 4 49 15 34 44 2.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 19 13 2 4 45 13 32 41 3.MUŞSPOR 20 12 4 4 50 22 28 40 4.MARDİN 1969 19 12 4 3 41 16 25 40 5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 20 11 5 4 41 21 20 38 6.ALİAĞA FUTBOL 20 11 4 5 43 15 28 37 7.ISBAŞ ISPARTA 32 20 10 5 5 42 22 20 35 8.GÜZİDE GEBZESPOR 19 8 7 4 28 16 12 31 9.KCT 1461 TRABZON FK 19 8 6 5 33 28 5 30 10.ANKARA DEMİRSPOR 20 8 5 7 25 31 -6 29 11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 20 6 9 5 32 20 12 27 12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 20 7 4 9 27 24 3 25 13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR 20 5 8 7 30 28 2 23 14.FETHİYESPOR 20 4 6 10 27 30 -3 18 15.SOMASPOR 19 3 3 13 17 46 -29 12 16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 20 4 3 13 22 55 -33 12 17.ADANASPOR 20 1 1 18 9 98 -89 4 18.YENİ MALATYASPOR 19 0 2 17 8 69 -61 -43

Not: Yeni Malatyaspor'a 45, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'na 3 puan silme cezası verilmiştir.

Beyaz Grup