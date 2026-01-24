Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20'nci hafta 2, Beyaz Grup'ta ise 22'nci hafta ertelenen 1 maçın dışında tamamlandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20'nci hafta 2, Beyaz Grup'ta ise 22'nci hafta ertelenen 1 maçın dışında tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren Bursaspor, sahasında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Bu grupta Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-KCT 1461 Trabzon FK ve Mardin 1969-Somaspor maçları ertelendi.
Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor, deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalsa da haftayı ilk sırada kapattı. Söz konusu grupta ise Kepezspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor müsabakası ileri bir tarihte oynanacak.
Kırmızı Grup'ta 20'nci, Beyaz Grup'ta ise 22'nci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|20
|14
|2
|4
|49
|15
|34
|44
|2.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|19
|13
|2
|4
|45
|13
|32
|41
|3.MUŞSPOR
|20
|12
|4
|4
|50
|22
|28
|40
|4.MARDİN 1969
|19
|12
|4
|3
|41
|16
|25
|40
|5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|20
|11
|5
|4
|41
|21
|20
|38
|6.ALİAĞA FUTBOL
|20
|11
|4
|5
|43
|15
|28
|37
|7.ISBAŞ ISPARTA 32
|20
|10
|5
|5
|42
|22
|20
|35
|8.GÜZİDE GEBZESPOR
|19
|8
|7
|4
|28
|16
|12
|31
|9.KCT 1461 TRABZON FK
|19
|8
|6
|5
|33
|28
|5
|30
|10.ANKARA DEMİRSPOR
|20
|8
|5
|7
|25
|31
|-6
|29
|11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|20
|6
|9
|5
|32
|20
|12
|27
|12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
|20
|7
|4
|9
|27
|24
|3
|25
|13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|20
|5
|8
|7
|30
|28
|2
|23
|14.FETHİYESPOR
|20
|4
|6
|10
|27
|30
|-3
|18
|15.SOMASPOR
|19
|3
|3
|13
|17
|46
|-29
|12
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|20
|4
|3
|13
|22
|55
|-33
|12
|17.ADANASPOR
|20
|1
|1
|18
|9
|98
|-89
|4
|18.YENİ MALATYASPOR
|19
|0
|2
|17
|8
|69
|-61
|-43
Not: Yeni Malatyaspor'a 45, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'na 3 puan silme cezası verilmiştir.
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|21
|14
|5
|2
|43
|21
|22
|47
|2.MUĞLASPOR
|20
|13
|5
|2
|31
|10
|21
|44
|3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|20
|14
|2
|4
|40
|23
|17
|44
|4.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|21
|12
|4
|5
|43
|24
|19
|40
|5.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|20
|10
|8
|2
|36
|22
|14
|38
|6.İSKENDERUNSPOR
|21
|11
|4
|6
|33
|23
|10
|37
|7.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ
|21
|10
|6
|5
|28
|20
|8
|36
|8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|20
|10
|3
|7
|50
|26
|24
|33
|9.GMG KASTAMONUSPOR
|21
|10
|3
|8
|33
|29
|4
|33
|10.MKE ANKARAGÜCÜ
|21
|9
|5
|7
|26
|25
|1
|32
|11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|21
|6
|9
|6
|25
|21
|4
|27
|12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|21
|7
|4
|10
|26
|31
|-5
|25
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|21
|7
|2
|12
|26
|39
|-13
|23
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|21
|5
|3
|13
|21
|32
|-11
|18
|15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|21
|5
|3
|13
|20
|36
|-16
|18
|16.KEPEZSPOR
|20
|4
|3
|13
|17
|45
|-28
|15
|17.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|21
|2
|7
|12
|15
|41
|-26
|13
|18.ALTINORDU
|21
|2
|7
|12
|13
|39
|-26
|13
|19.BUCASPOR 1928
|21
|3
|3
|15
|25
|44
|-19
|12