Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20'nci hafta 2, Beyaz Grup'ta ise 22'nci hafta ertelenen 1 maçın dışında tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren Bursaspor, sahasında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Bu grupta Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-KCT 1461 Trabzon FK ve Mardin 1969-Somaspor maçları ertelendi.

Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor, deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalsa da haftayı ilk sırada kapattı. Söz konusu grupta ise Kepezspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor müsabakası ileri bir tarihte oynanacak.

Kırmızı Grup'ta 20'nci, Beyaz Grup'ta ise 22'nci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.BURSASPOR20142449153444
2.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR19132445133241
3.MUŞSPOR20124450222840
4.MARDİN 196919124341162540
5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ20115441212038
6.ALİAĞA FUTBOL20114543152837
7.ISBAŞ ISPARTA 3220105542222035
8.GÜZİDE GEBZESPOR1987428161231
9.KCT 1461 TRABZON FK198653328530
10.ANKARA DEMİRSPOR208572531-629
11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR2069532201227
12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ207492724325
13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR205873028223
14.FETHİYESPOR2046102730-318
15.SOMASPOR1933131746-2912
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU2043132255-3312
17.ADANASPOR201118998-894
18.YENİ MALATYASPOR190217869-61-43

Not: Yeni Malatyaspor'a 45, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'na 3 puan silme cezası verilmiştir.

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR21145243212247
2.MUĞLASPOR20135231102144
3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR20142440231744
4.SULTAN SU İNEGÖLSPOR21124543241940
5.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR20108236221438
6.İSKENDERUNSPOR21114633231037
7.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ2110652820836
8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR20103750262433
9.GMG KASTAMONUSPOR2110383329433
10.MKE ANKARAGÜCÜ219572625132
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ216962521427
12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR2174102631-525
13.MERKÜR JET ERBAASPOR2172122639-1323
14.KARACABEY BELEDİYESPOR2153132132-1118
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR2153132036-1618
16.KEPEZSPOR2043131745-2815
17.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ2127121541-2613
18.ALTINORDU2127121339-2613
19.BUCASPOR 19282133152544-1912

