Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de 35. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Bursaspor'u 5-1 mağlup eden Esenler Erokspor, puanını 74'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta en yakın takipçisi GMG Kastamonuspor'u 1-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler, puanını 77 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.
Ligde 35. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|33
|23
|5
|5
|74
|28
|46
|74
|2.BUCASPOR 1928
|33
|20
|9
|4
|50
|22
|28
|69
|3.ACNTURK SİGORTA VANSPOR
|32
|21
|6
|5
|53
|32
|21
|69
|4.1461 TRABZON FK
|33
|19
|8
|6
|62
|33
|29
|65
|5.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|33
|16
|10
|7
|47
|27
|20
|58
|6.ANKARASPOR
|33
|15
|11
|7
|41
|30
|11
|56
|7.KARACABEY BELEDİYESPOR
|33
|12
|11
|10
|37
|31
|6
|47
|8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR
|33
|13
|7
|13
|42
|34
|8
|46
|9.ANKARA DEMİRSPOR
|33
|13
|5
|15
|35
|37
|-2
|44
|10.KIRKLARELİSPOR
|34
|11
|10
|13
|29
|35
|-6
|43
|11.DİYARBEKİRSPOR
|33
|11
|9
|13
|35
|35
|0
|42
|12.ALTINORDU
|33
|9
|11
|13
|38
|34
|4
|38
|13.HES İLAÇ AFYONSPOR
|33
|9
|11
|13
|21
|34
|-13
|38
|14.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|34
|11
|8
|15
|37
|54
|-17
|38
|15.SERİK BELEDİYESPOR
|33
|9
|10
|14
|28
|37
|-9
|37
|16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|33
|9
|8
|16
|35
|53
|-18
|32
|17.KIRŞEHİR FUTBOL
|33
|5
|7
|21
|29
|65
|-36
|22
|18.BURSASPOR
|33
|5
|8
|20
|24
|59
|-35
|20
|19.ADIYAMAN FK
|33
|3
|6
|24
|22
|59
|-37
|15
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|33
|23
|8
|2
|72
|24
|48
|77
|2.GMG KASTAMONUSPOR
|33
|21
|8
|4
|55
|24
|31
|71
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|33
|18
|11
|4
|55
|26
|29
|65
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|34
|18
|9
|7
|54
|30
|24
|63
|5.MENEMEN FK
|33
|17
|7
|9
|56
|40
|16
|58
|6.İSKENDERUNSPOR
|33
|17
|5
|11
|58
|43
|15
|56
|7.ISPARTA 32
|33
|17
|2
|14
|38
|42
|-4
|53
|8.İNEGÖLSPOR
|33
|13
|8
|12
|44
|44
|0
|47
|9.SOMASPOR
|33
|13
|8
|12
|38
|39
|-1
|47
|10.FETHİYESPOR
|33
|10
|13
|10
|45
|42
|3
|43
|11.KARAMAN FK
|33
|11
|9
|13
|38
|47
|-9
|42
|12.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|34
|10
|11
|13
|28
|28
|0
|41
|13.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|33
|8
|11
|14
|39
|44
|-5
|35
|14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|33
|10
|5
|18
|22
|37
|-15
|35
|15.BELEDİYE DERİNCESPOR
|33
|8
|10
|15
|34
|35
|-1
|34
|16.SARIYER
|33
|8
|10
|15
|38
|46
|-8
|34
|17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|34
|8
|9
|17
|39
|61
|-22
|33
|18.DENİZLİSPOR
|33
|7
|8
|18
|32
|51
|-19
|29
|19.UŞAKSPOR
|33
|1
|2
|30
|13
|95
|-82
|5