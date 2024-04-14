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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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TFF 2. Lig'de 35. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Bursaspor'u 5-1 mağlup eden Esenler Erokspor, puanını 74'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta en yakın takipçisi GMG Kastamonuspor'u 1-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler, puanını 77 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

Ligde 35. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR33235574284674
2.BUCASPOR 192833209450222869
3.ACNTURK SİGORTA VANSPOR32216553322169
4.1461 TRABZON FK33198662332965
5.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU331610747272058
6.ANKARASPOR331511741301156
7.KARACABEY BELEDİYESPOR331211103731647
8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR33137134234846
9.ANKARA DEMİRSPOR33135153537-244
10.KIRKLARELİSPOR341110132935-643
11.DİYARBEKİRSPOR33119133535042
12.ALTINORDU33911133834438
13.HES İLAÇ AFYONSPOR33911132134-1338
14.NAZİLLİ BELEDİYESPOR34118153754-1738
15.SERİK BELEDİYESPOR33910142837-937
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR3398163553-1832
17.KIRŞEHİR FUTBOL3357212965-3622
18.BURSASPOR3358202459-3520
19.ADIYAMAN FK3336242259-3715
NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER33238272244877
2.GMG KASTAMONUSPOR33218455243171
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK331811455262965
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR34189754302463
5.MENEMEN FK33177956401658
6.İSKENDERUNSPOR331751158431556
7.ISPARTA 3233172143842-453
8.İNEGÖLSPOR33138124444047
9.SOMASPOR33138123839-147
10.FETHİYESPOR331013104542343
11.KARAMAN FK33119133847-942
12.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR341011132828041
13.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR33811143944-535
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR33105182237-1535
15.BELEDİYE DERİNCESPOR33810153435-134
16.SARIYER33810153846-834
17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR3489173961-2233
18.DENİZLİSPOR3378183251-1929
19.UŞAKSPOR3312301395-825

Kaynak: AA / Spor

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