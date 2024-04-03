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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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TFF 2. Lig'de tamamlanan 33. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Beyaz Grup'ta haftayı beraberlikle kapatan Esenler Erokspor, en yakın rakibi Bucaspor 1928'in 2 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Kırmızı Grup'ta ise haftayı kayıpsız geçen Amed Sportif Faaliyetler, liderliğini sürdürdü.

İki grupta 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR31215568274168
2.BUCASPOR 192831199347192866
3.ACNTURK SİGORTA VANSPOR FK30196550311963
4.1461 TRABZON FK31178657322559
5.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL311510643261755
6.ANKARASPOR311411639261353
7.KARACABEY BELEDİYESPOR321111103330344
8.ANKARA DEMİRSPOR31135133533244
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ31126133632442
10.DİYARBEKİRSPOR31117133232040
11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR32118133749-1238
12.ALTINORDU31910123631537
13.KIRKLARELİSPOR FUTBOL32910132435-1137
14.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ31811121830-1235
15.SERİK BELEDİYESPOR31810132534-934
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR3188153149-1829
17.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ3257202962-3322
18.BURSASPOR3158182252-3020
19.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ3136222153-3215
Not: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un üçer puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER31218266224471
2.GMG KASTAMONUSPOR31217355233270
3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR32187753292461
4.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ311710447232461
5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ31176856391757
6.ISPARTA 32 SPOR31171133736152
7.İSKENDERUNSPOR311551154431150
8.İNEGÖLSPOR31128114139244
9.SOMASPOR31128113636044
10.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ31118123745-841
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR32109132626039
12.FETHİYESPOR31912103941-239
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR32104182136-1534
14.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR3189143843-533
15.BELEDİYE DERİNCESPOR3188153233-132
16.SARIYER32710153646-1031
17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR3279163659-2330
18.DENİZLİSPOR3177173046-1628
19.UŞAKSPOR3112281287-755

Kaynak: AA / Spor

Bucaspor Esenler Spor Spor Haberler

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