Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de tamamlanan 32. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
Beyaz Grup'ta haftayı mağlubiyetle kapatan Esenler Erokspor, en yakın rakibinin 4 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Kırmızı Grup'ta ise haftayı kayıpsız geçen Amed Sportif Faaliyetler, liderliğini sürdürdü.
İki grupta 32. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|30
|21
|4
|5
|67
|26
|41
|67
|2.BUCASPOR 1928
|30
|18
|9
|3
|46
|19
|27
|63
|3.ACNTURK SİGORTA VAN SPOR
|30
|19
|6
|5
|50
|31
|19
|63
|4.1461 TRABZON FK
|30
|16
|8
|6
|56
|32
|24
|56
|5.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|30
|15
|9
|6
|42
|25
|17
|54
|6.ANKARASPOR
|31
|14
|11
|6
|39
|26
|13
|53
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|30
|13
|5
|12
|35
|32
|3
|44
|8.KARACABEY BELEDİYESPOR
|31
|11
|10
|10
|32
|29
|3
|43
|9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|30
|12
|5
|13
|35
|31
|4
|41
|10.DİYARBEKİRSPOR
|30
|11
|7
|12
|32
|30
|2
|40
|11.KIRKLARELİSPOR
|31
|9
|10
|12
|24
|34
|-10
|37
|12.HES İLAÇ AFYONSPOR
|30
|8
|11
|11
|18
|28
|-10
|35
|13.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|31
|10
|8
|13
|35
|49
|-14
|35
|14.ALTINORDU
|30
|8
|10
|12
|34
|31
|3
|34
|15.SERİK BELEDİYESPOR
|31
|8
|10
|13
|25
|34
|-9
|34
|16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|30
|7
|8
|15
|29
|49
|-20
|26
|17.KIRŞEHİR FUTBOL
|31
|5
|6
|20
|28
|61
|-33
|21
|18.BURSASPOR
|30
|5
|8
|17
|22
|50
|-28
|20
|19.ADIYAMAN FK
|30
|3
|5
|22
|20
|52
|-32
|14
Kırmızı Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|30
|20
|8
|2
|65
|22
|43
|68
|2.GMG KASTAMONUSPOR
|30
|20
|7
|3
|50
|22
|28
|67
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|30
|17
|9
|4
|46
|22
|24
|60
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|31
|17
|7
|7
|48
|29
|19
|58
|5.MENEMEN FK
|30
|16
|6
|8
|51
|37
|14
|54
|6.İSKENDERUNSPOR
|30
|15
|4
|11
|53
|42
|11
|49
|7.ISPARTA 32
|30
|16
|1
|13
|36
|36
|0
|49
|8.İNEGÖLSPOR
|30
|12
|7
|11
|40
|38
|2
|43
|9.SOMASPOR
|30
|11
|8
|11
|34
|35
|-1
|41
|10.KARAMAN FK
|30
|11
|8
|11
|37
|40
|-3
|41
|11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|31
|10
|9
|12
|25
|24
|1
|39
|12.FETHİYESPOR
|30
|9
|12
|9
|39
|40
|-1
|39
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|31
|10
|4
|17
|21
|35
|-14
|34
|14.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|31
|8
|9
|14
|38
|43
|-5
|33
|15.BELEDİYE DERİNCESPOR
|30
|8
|7
|15
|31
|32
|-1
|31
|16.SARIYER
|31
|7
|9
|15
|36
|46
|-10
|30
|17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|31
|7
|9
|15
|34
|54
|-20
|30
|18.DENİZLİSPOR
|30
|7
|6
|17
|30
|46
|-16
|27
|19.UŞAKSPOR
|30
|1
|2
|27
|11
|82
|-71
|5