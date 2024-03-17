Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de 31. hafta maçları sona erdi. Beyaz Grup'ta lider Esenler Erokspor, Nazilli Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek puanını 67'ye çıkardı. Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Puan durumu tablosuna göre, Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler ilk sıradaki yerlerini korudu.
TFF 2. Lig'de 31. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Esenler Erokspor, puanını 67'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta da Etimesgut Belediyespor'u deplasmanda 4-2'yle geçen Amed Sportif Faaliyetler, puanını 65'ye yükseltti ve ilk sıradaki yerini korudu.
Ligin 31. haftasında oynanan müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.ESENLER EROKSPOR
|29
|21
|4
|4
|66
|24
|42
|67
|2.ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK
|29
|19
|5
|5
|48
|29
|19
|62
|3.BUCASPOR 1928
|29
|17
|9
|3
|42
|18
|24
|60
|4.1461 TRABZON FK
|29
|16
|7
|6
|54
|30
|24
|55
|5.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL
|30
|15
|9
|6
|42
|25
|17
|54
|6.ANKARASPOR
|30
|13
|11
|6
|38
|26
|12
|50
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|29
|13
|4
|12
|34
|31
|3
|43
|8.KARACABEY BELEDİYE SPOR
|30
|11
|9
|10
|30
|27
|3
|42
|9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|29
|12
|4
|13
|33
|29
|4
|40
|10.DİYARBEKİR SPOR
|29
|11
|7
|11
|32
|29
|3
|40
|11.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ
|29
|8
|10
|11
|18
|28
|-10
|34
|12.KIRKLARELİSPOR FUTBOL
|30
|8
|10
|12
|22
|34
|-12
|34
|13.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|30
|10
|7
|13
|35
|49
|-14
|34
|14.ALTINORDU
|29
|7
|10
|12
|32
|30
|2
|31
|15.SERİK BELEDİYESPOR
|30
|7
|10
|13
|23
|33
|-10
|31
|16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|29
|7
|7
|15
|28
|48
|-20
|25
|17.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|30
|5
|6
|19
|27
|57
|-30
|21
|18.BURSASPOR
|29
|5
|8
|16
|22
|48
|-26
|20
|19.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|29
|3
|5
|21
|19
|50
|-31
|14
NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3'er puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|29
|19
|8
|2
|61
|21
|40
|65
|2.GMG KASTAMONUSPOR
|29
|19
|7
|3
|47
|22
|25
|64
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ
|29
|17
|8
|4
|45
|21
|24
|59
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|30
|17
|7
|6
|47
|25
|22
|58
|5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|29
|15
|6
|8
|47
|35
|12
|51
|6.İSKENDERUNSPOR
|29
|15
|4
|10
|53
|39
|14
|49
|7.ISPARTA 32 SPOR
|29
|16
|1
|12
|36
|35
|1
|49
|8.İNEGÖLSPOR
|29
|11
|7
|11
|39
|38
|1
|40
|9.FETHİYESPOR
|29
|9
|12
|8
|38
|36
|2
|39
|10.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
|30
|10
|8
|12
|24
|23
|1
|38
|11.SOMASPOR
|29
|10
|8
|11
|32
|35
|-3
|38
|12.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|29
|10
|8
|11
|35
|39
|-4
|38
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|30
|10
|4
|16
|20
|33
|-13
|34
|14.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR
|30
|7
|9
|14
|37
|43
|-6
|30
|15.SARIYER
|30
|7
|9
|14
|34
|42
|-8
|30
|16.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|30
|7
|9
|14
|34
|52
|-18
|30
|17.BELEDİYE DERİNCE SPOR
|29
|7
|7
|15
|27
|31
|-4
|28
|18.DENİZLİSPOR
|30
|7
|6
|17
|30
|46
|-16
|27
|19.UŞAK SPOR
|29
|1
|2
|26
|11
|81
|-70
|5