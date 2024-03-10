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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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TFF 2. Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı. Beyaz Grup'ta lider Esenler Erokspor, Ankaraspor ile golsüz berabere kalarak puanını 64'e çıkardı. Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler, Arnavutköy Belediyespor'u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu da verildi.

TFF 2. Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile golsüz berabere kalan Esenler Erokspor, puanını 64'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta da Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 5-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, puanını 62'ye yükseltti ve ilk sıradaki yerini korudu.

Ligin 30. haftasında oynanan müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR28204463243964
2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR FK28185545291659
3.BUCASPOR 192828169340172357
4.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL29159542222054
5.1461 TRABZON FK28157652292352
6.ANKARASPOR291310637251249
7.ANKARA DEMİRSPOR28133123431342
8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ28124123328540
9.DİYARBEKİRSPOR28117103127440
10.KARACABEY BELEDİYESPOR29109102826239
11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR29107123546-1134
12.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ2889111727-1033
13.KIRKLARELİSPOR FUTBOL2989122234-1233
14.ALTINORDU28710113128331
15.SERİK BELEDİYESPOR29710122231-931
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR2867152748-2122
17.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ2956182655-2921
18.BURSASPOR2848162047-2717
19.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ2935211950-3114
NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER28188257193862
2.GMG KASTAMONUSPOR28187346222461
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ28168442202256
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR29167646252155
5.İSKENDERUNSPOR28154953381549
6.ISPARTA 32 SPOR29161123635149
7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ28146844341048
8.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR29108112422238
9.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ28108103334-138
10.İNEGÖLSPOR28107113838037
11.SOMASPOR28107113134-337
12.FETHİYESPOR2881283436-236
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR29104151829-1134
14.DÜZCE CAM DÜZCESPOR2979133349-1630
15.SARIYER2978143341-829
16.BELEDİYE DERİNCESPOR2877142730-328
17.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR2969143241-927
18.DENİZLİSPOR2976162943-1427
19.UŞAKSPOR2812251177-665

Kaynak: AA / Spor

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