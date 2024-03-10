Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile golsüz berabere kalan Esenler Erokspor, puanını 64'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta da Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 5-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, puanını 62'ye yükseltti ve ilk sıradaki yerini korudu.

Ligin 30. haftasında oynanan müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

O G B M A Y AV P 1.ESENLER EROKSPOR 28 20 4 4 63 24 39 64 2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR FK 28 18 5 5 45 29 16 59 3.BUCASPOR 1928 28 16 9 3 40 17 23 57 4.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 29 15 9 5 42 22 20 54 5.1461 TRABZON FK 28 15 7 6 52 29 23 52 6.ANKARASPOR 29 13 10 6 37 25 12 49 7.ANKARA DEMİRSPOR 28 13 3 12 34 31 3 42 8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 28 12 4 12 33 28 5 40 9.DİYARBEKİRSPOR 28 11 7 10 31 27 4 40 10.KARACABEY BELEDİYESPOR 29 10 9 10 28 26 2 39 11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 29 10 7 12 35 46 -11 34 12.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ 28 8 9 11 17 27 -10 33 13.KIRKLARELİSPOR FUTBOL 29 8 9 12 22 34 -12 33 14.ALTINORDU 28 7 10 11 31 28 3 31 15.SERİK BELEDİYESPOR 29 7 10 12 22 31 -9 31 16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 28 6 7 15 27 48 -21 22 17.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 29 5 6 18 26 55 -29 21 18.BURSASPOR 28 4 8 16 20 47 -27 17 19.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 29 3 5 21 19 50 -31 14

Kırmızı Grup: